Confirmado por el gobierno: habrá un nuevo feriado nacional en noviembre por la visita del papa

El calendario de feriados de 2026 tendrá una modificación inesperada en noviembre. La visita del papa León XIV a la Argentina obligará a desplegar uno de los operativos más importantes del año y el Gobierno confirmó una jornada especial de alcance nacional.

La decisión genera una consecuencia inmediata para trabajadores, estudiantes y familias: habrá un nuevo fin de semana largo que hasta ahora no figuraba en el cronograma habitual.

Ver también: ¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?: octubre tendrá tres días de descanso confirmados

Qué día será el nuevo feriado nacional

El Gobierno confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional con motivo de la visita de León XIV. La medida fue anunciada este martes, después de una reunión entre autoridades nacionales, representantes de la Iglesia y funcionarios de las jurisdicciones incluidas en el recorrido papal.

La jornada tendrá alcance en todo el país y permitirá formar un descanso de tres días consecutivos para quienes habitualmente no trabajan los sábados y domingos: sábado 7, domingo 8 y lunes 9 de noviembre.

La confirmación llega después de varios días de versiones sobre posibles asuetos, días no laborables y feriados durante la visita. El programa oficial difundido por la Casa Rosada establece que el pontífice permanecerá en la Argentina del 8 al 11 de noviembre y tendrá actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

Qué hará el Papa durante el lunes 9

El lunes será una de las jornadas con mayor cantidad de actividades públicas. De acuerdo con el programa oficial del Vaticano, León XIV visitará por la mañana el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

Luego, a las 11:30, celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. Durante la tarde mantendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo y referentes de distintas comunidades religiosas, y cerrará la agenda pública con una celebración en la Catedral Metropolitana.

9:15: visita al Cottolengo Don Orione de Claypole.

visita al Cottolengo Don Orione de Claypole. 11:30: misa en el Monumento de los Españoles.

misa en el Monumento de los Españoles. 16:10: encuentro con el mundo del trabajo.

encuentro con el mundo del trabajo. 17:30: reunión con líderes de comunidades religiosas.

reunión con líderes de comunidades religiosas. 18:45: vísperas en la Catedral Metropolitana.

El Gobierno anticipó además un operativo de seguridad de gran magnitud para acompañar los distintos movimientos del Papa y la llegada de fieles desde diferentes puntos del país.

Cómo cambia el calendario de noviembre

Hasta esta semana, noviembre tenía como principal descanso nacional el correspondiente al Día de la Soberanía Nacional. Esa fecha se conmemora el 20 de noviembre y en 2026 se observa el lunes 23, según el calendario oficial.

Con la incorporación del lunes 9, el mes pasa a contar con dos fines de semana largos de tres días. El primero será consecuencia directa de la visita papal y el segundo llegará dos semanas después.

La novedad también modifica la planificación de viajes y escapadas, ya que noviembre queda ahora con dos ventanas de descanso separadas por apenas catorce días.

El calendario anterior puede repasarse en la guía sobre los próximos feriados y fines de semana largos de 2026.

Qué falta conocer

El feriado nacional del lunes 9 ya fue confirmado políticamente por el Gobierno, aunque resta la publicación formal de la norma correspondiente. También continúan definiéndose medidas específicas para las jurisdicciones que recibirán al Papa durante el martes 10 y el miércoles 11.

En Provincia de Buenos Aires, la atención está puesta especialmente en la jornada de Luján, donde el pontífice celebrará una misa multitudinaria antes de partir hacia Perú. El alcance definitivo de cualquier feriado, asueto o día no laborable adicional deberá surgir de las disposiciones oficiales que se publiquen para esas fechas.