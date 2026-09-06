Feriado el martes 8 de septiembre en provincia de buenos aires: dónde no se trabaja

El feriado del martes 8 de septiembre de 2026 genera consultas en la Provincia de Buenos Aires a medida que se acerca la fecha. Sin embargo, no se trata de un feriado nacional ni de una jornada no laborable para todos los bonaerenses.

La Provincia publicó oficialmente el calendario de festividades locales de septiembre y para el martes aparecen un municipio y cuatro localidades. El alcance también cambia según se trate de empleados públicos, Banco Provincia o trabajadores del sector privado.

Por eso, antes de organizar la jornada conviene saber exactamente dónde rige y qué establece la resolución bonaerense.

Dónde es feriado el martes 8 de septiembre

De acuerdo con el anexo de la Resolución 418/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense, las jurisdicciones alcanzadas el martes 8 son:

Lugar Partido Motivo San Pedro San Pedro Fiesta patronal Carhué Adolfo Alsina Fiesta patronal La Niña 9 de Julio Fiesta patronal José Benito Casas Patagones Aniversario fundacional Colonia El Toro Carlos Tejedor Aniversario fundacional

En el caso de San Pedro, la fecha coincide con la celebración de Nuestra Señora del Socorro, patrona de la ciudad, cuya festividad se realiza cada 8 de septiembre.

Quiénes no trabajan y qué pasa con los privados

La resolución establece una diferencia importante. En las jurisdicciones incluidas, la fecha es no laborable para la Administración Pública provincial y el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

En cambio, para la industria, el comercio y las restantes actividades privadas el feriado es optativo. Esto significa que no corresponde interpretar la medida como un cierre obligatorio de todos los comercios o empresas.

En el sector privado, la actividad dependerá de la decisión del empleador y del régimen laboral aplicable.

¿El martes 8 es feriado en toda la Provincia?

No. La medida tiene alcance exclusivamente local. En La Plata, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca, el Conurbano y el resto de los municipios y localidades que no figuran para esa fecha, el martes será un día laborable habitual.

Tampoco es un feriado nacional. De hecho, septiembre de 2026 no tiene feriados nacionales de alcance general, como explica el calendario de feriados de septiembre y próximos fines de semana largos.

Qué pasa con las escuelas

La Resolución 418/2026 regula el alcance sobre la Administración Pública provincial, Banco Provincia y las actividades privadas, pero no debe interpretarse automáticamente como una suspensión general de clases en toda la Provincia.

En las localidades alcanzadas conviene consultar la comunicación específica de cada establecimiento y de las autoridades educativas locales, especialmente porque las celebraciones patronales y aniversarios pueden tener tratamientos particulares dentro del calendario escolar.

Además, pocos días después llegará otra fecha que sí afecta de manera general al sistema educativo bonaerense: el Día del Maestro del viernes 11 de septiembre.

La diferencia entre feriado y feriado optativo

El concepto es clave para evitar confusiones. Un feriado nacional obligatorio tiene un régimen laboral diferente al de estas jornadas locales. Cuando Provincia establece un feriado optativo para industria y comercio, el empleador privado puede disponer que la actividad continúe.

Por eso, el martes 8 de septiembre no habrá un nuevo fin de semana largo ni un descanso generalizado en territorio bonaerense. El beneficio se concentra en San Pedro, Carhué, La Niña, José Benito Casas y Colonia El Toro, con el alcance definido oficialmente para cada sector.