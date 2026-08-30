Septiembre 2026 llega sin feriados nacionales: cuándo es el próximo fin de semana largo y cuántos días tendrá

Después del fin de semana largo de agosto, el calendario cambia por completo. Septiembre de 2026 no tiene feriados nacionales de alcance general en Argentina, por lo que habrá que atravesar más de un mes hasta encontrar el próximo descanso extendido.

La buena noticia para quienes ya están pensando en una escapada es que la siguiente fecha cae exactamente un lunes y formará un fin de semana largo de tres días.

Cuándo es el próximo feriado nacional después de agosto

El próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre de 2026.

De esta manera, el descanso quedará compuesto por:

Sábado 10 de octubre .

. Domingo 11 de octubre .

. Lunes 12 de octubre, feriado nacional.

Serán tres jornadas consecutivas para quienes habitualmente no trabajan durante el fin de semana.

El 12 de octubre está incluido entre los feriados trasladables de la Ley 27.399. En 2026 coincide con lunes, por lo que no necesita correrse para generar el descanso extendido.

Septiembre no tiene feriados generales, pero sí hay días no laborables religiosos

Decir que septiembre no tiene feriados nacionales no significa que absolutamente todas las personas tengan el mismo calendario.

El cronograma nacional contempla durante el mes días no laborables para integrantes de la comunidad judía por Rosh Hashaná y Iom Kipur. Se trata de jornadas establecidas por ley para quienes profesan esa religión y no equivalen a un feriado obligatorio para la totalidad de los trabajadores del país.

También pueden existir aniversarios fundacionales o fiestas patronales que generen feriados locales en determinados municipios, especialmente en la Provincia de Buenos Aires. Esas fechas tampoco deben presentarse como feriados nacionales.

El 12 de octubre tendrá este año una denominación diferente

Durante agosto el Gobierno nacional dispuso que la fecha vuelva a utilizar oficialmente la denominación “Día de la Raza”.

El cambio modificó el nombre utilizado por el Estado, pero no eliminó el feriado ni alteró su condición dentro del calendario. Por eso, el lunes 12 de octubre sigue siendo el próximo feriado nacional después de agosto.

Los detalles del cambio pueden consultarse en la nota sobre la nueva denominación oficial del feriado del 12 de octubre.

Qué fines de semana largos quedan después de octubre

El calendario todavía reserva varias oportunidades antes de terminar el año.

Fecha Motivo Cómo queda el descanso Lunes 12 de octubre Día de la Raza 3 días Lunes 23 de noviembre Día de la Soberanía Nacional trasladado 3 días Lunes 7 y martes 8 de diciembre Día no laborable turístico + Inmaculada Concepción Hasta 4 días según actividad Viernes 25 de diciembre Navidad 3 días para quienes no trabajan sábado y domingo

El caso de diciembre merece una aclaración. El 7 de diciembre es un día no laborable con fines turísticos, no un feriado nacional obligatorio. En el sector privado la decisión de otorgarlo depende del empleador. El martes 8, en cambio, sí es feriado nacional por la Inmaculada Concepción.

Feriado y día no laborable no significan lo mismo

La diferencia tiene consecuencias concretas. En un feriado nacional se aplican las reglas del descanso dominical y, si corresponde trabajar, la remuneración tiene un tratamiento especial previsto por la legislación laboral.

En un día no laborable, en cambio, el empleador puede decidir que la actividad continúe, salvo regímenes específicos.

Para planificar el resto del año se puede consultar también el calendario de feriados nacionales de 2026.

Así, septiembre quedará como un mes sin feriados nacionales generales. El próximo corte en la rutina llegará recién el lunes 12 de octubre, cuando se arme un fin de semana largo de tres días.