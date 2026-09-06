Cuenta DNI supermercados: qué descuentos hay esta semana del 7 al 13 de septiembre

La semana del 7 al 13 de septiembre llega con varias oportunidades para ahorrar en supermercados utilizando Cuenta DNI. Las promociones están repartidas entre lunes y sábado, por lo que elegir correctamente el día de compra puede hacer una diferencia importante.

Banco Provincia mantiene beneficios en grandes cadenas y supermercados regionales. Además, la cartelera oficial incorporó nuevamente una promoción especialmente atractiva en COTO.

Cuenta DNI: descuentos en supermercados esta semana

Día Supermercado Descuento Lunes 7 Día 10% Martes 8 Nini 15% Martes Toledo 15% Martes y miércoles Supermercados regionales adheridos 15% Miércoles Carrefour 10% Miércoles La Anónima 10% Miércoles Josimar 10% Jueves ChangoMás 20% Jueves COTO pagando con NFC 30% Viernes y sábado Cooperativa Obrera 15%

La cartelera actualizada puede consultarse en la sección oficial de beneficios de Cuenta DNI.

Nini tiene 15% este martes 8

Mayorista Nini ofrece un 15% de bonificación este martes 8 de septiembre, con un tope de reintegro de $20.000 por persona y por martes.

La promoción vuelve a estar prevista para los martes 15 y 29. Para alcanzar el tope de $20.000 hay que realizar consumos alcanzados por aproximadamente $133.334.

Según los términos publicados por Nini, el pago debe realizarse mediante Pago Clave DNI y quedan excluidas determinadas operaciones, como pagos realizados a través del QR de otras billeteras.

COTO vuelve a aparecer con 30% los jueves

Una de las novedades importantes respecto de la información que había al comenzar septiembre es la aparición de COTO con 30% de ahorro los jueves.

En este caso hay un detalle fundamental: el beneficio está identificado específicamente para pagos realizados mediante NFC. Por eso no conviene asumir que cualquier pago desde Cuenta DNI aplica automáticamente.

Antes de pasar por caja hay que comprobar en la aplicación las condiciones, tarjetas admitidas, sucursal y topes vigentes.

ChangoMás mantiene el 20% del jueves

ChangoMás continúa siendo otra de las opciones fuertes: Banco Provincia informa un 20% de ahorro los jueves.

Quienes tengan ambas cadenas cerca pueden comparar precios y condiciones antes de decidir dónde concentrar la compra semanal.

Qué supermercados tienen descuento el miércoles

El miércoles es uno de los días con mayor variedad. Carrefour y La Anónima figuran con 10%, al igual que Josimar, mientras que los supermercados regionales adheridos mantienen una promoción del 15% los martes y miércoles.

La clave antes de pagar

No todas las promociones funcionan de la misma forma. Algunas utilizan Pago Clave DNI, otras requieren NFC y pueden existir diferencias en topes, compras mínimas, productos excluidos y sucursales adheridas.

Por eso, especialmente antes de realizar una compra grande, conviene abrir Cuenta DNI y revisar la ficha del comercio. INFOZONA mantiene además el calendario completo de descuentos de Cuenta DNI para septiembre con otros rubros además de supermercados.