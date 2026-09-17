No es el 21: Provincia confirmó un nuevo feriado para el jueves 24 de septiembre y alcanza a miles de bonaerenses

El calendario de septiembre todavía guarda una jornada especial para miles de bonaerenses. Aunque el mes no tiene feriados nacionales de alcance general, una disposición oficial de la Provincia establece un nuevo día no laborable durante la próxima semana.

La fecha aparece apenas unos días después del Día del Estudiante y puede generar confusión porque no se aplica de la misma manera en todo el territorio bonaerense. Tampoco significa automáticamente que todos los trabajadores tengan el día libre.

La clave está en la Resolución 418/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense, que estableció las festividades locales correspondientes a septiembre y definió su alcance para organismos públicos, Banco Provincia y actividades privadas.

Qué lugares tendrán feriado el jueves 24 de septiembre

El jueves 24 de septiembre es una de las fechas con mayor cantidad de distritos y localidades alcanzadas durante todo el mes.

Según el anexo oficial de la resolución, la jornada especial comprende a:

Tres de Febrero — festividad patronal.

— festividad patronal. General Guido — festividad patronal.

— festividad patronal. General Lavalle — festividad patronal.

— festividad patronal. Mercedes — festividad patronal.

— festividad patronal. Colón — festividad patronal.

— festividad patronal. Ensenada — festividad patronal.

— festividad patronal. Chascomús — festividad patronal.

— festividad patronal. Bahía Blanca — festividad patronal.

— festividad patronal. Coronel Pringles — aniversario fundacional.

— aniversario fundacional. General Arenales — festividad patronal.

— festividad patronal. Pergamino — festividad patronal.

— festividad patronal. Quequén, partido de Necochea — festividad patronal.

La fecha coincide principalmente con distintas celebraciones vinculadas a Nuestra Señora de la Merced, aunque Coronel Pringles aparece en el calendario por su aniversario fundacional.

Ver también: Qué ocurre el 21 de septiembre y quiénes no tendrán clases en Provincia,

Quiénes tendrán el día libre el 24 de septiembre

La resolución provincial marca una diferencia importante según el tipo de actividad.

Sector Qué establece la medida Administración Pública Día no laborable en los lugares alcanzados Banco Provincia Sin atención habitual en las dependencias alcanzadas Industria y comercio Feriado optativo Otras actividades privadas Depende de la decisión del empleador

Esto significa que no corresponde interpretar el 24 de septiembre como un cierre obligatorio de todos los comercios y empresas. En el ámbito privado deberá verificarse qué dispone cada empleador.

¿Es feriado en toda la Provincia de Buenos Aires?

No. La medida es estrictamente local. Para quienes viven o trabajan en municipios que no aparecen dentro del calendario correspondiente al jueves 24, la jornada continuará normalmente.

Tampoco se trata de un feriado nacional. De acuerdo con el calendario oficial de 2026, septiembre no tiene feriados generales y el próximo descanso para todo el país llegará en octubre.

Qué pasa con las clases y los trámites

La Resolución 418/2026 regula expresamente la situación de la Administración Pública provincial, Banco Provincia y las actividades privadas, pero no debe interpretarse automáticamente como una suspensión general de clases.

Por eso, las familias de los distritos alcanzados deberían consultar la comunicación de cada establecimiento o de las autoridades educativas locales.

En cambio, quienes tengan un trámite presencial en una dependencia pública o en Banco Provincia dentro de alguna de las zonas comprendidas deberían verificar la atención antes de trasladarse.