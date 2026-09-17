Fin de semana en la provincia: hasta 27 °c en el interior, pero la costa seguirá mucho más fresca

El próximo fin de semana tendrá dos versiones muy distintas de la primavera dentro de la misma Provincia de Buenos Aires. Mientras varias ciudades del interior podrían disfrutar tardes de entre 23 °C y 27 °C, la Costa Atlántica quedará bajo la influencia del mar y tendrá temperaturas bastante más bajas.

La diferencia será especialmente visible el sábado, que hoy aparece como la jornada más estable. Para quienes estén pensando una escapada, el destino elegido puede significar una diferencia de hasta 10 grados en la máxima.

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Fin de semana: dónde hará más calor en la Provincia

El sudoeste y el oeste bonaerense aparecen entre las zonas más templadas. En Bahía Blanca, el sábado podría alcanzar una máxima cercana a 27 °C. Nueve de Julio rondaría los 25 °C, mientras que Tres Arroyos podría llegar a 24 °C y Azul a unos 23 °C.

La Plata también tendría una tarde agradable, con valores cercanos a 24 °C.

Ciudad Máxima sábado 19 Bahía Blanca 27 °C Nueve de Julio 25 °C La Plata 24 °C Tres Arroyos 24 °C Azul 23 °C Mar de Ajó 17 °C

El sábado varias ciudades del interior podrían superar los 23 °C y algunas acercarse a 27 °C.

Por qué la Costa seguirá mucho más fresca

El océano Atlántico todavía mantiene temperaturas bajas después del invierno y actúa como un enorme regulador. Cuando el viento tiene componente marítima, el aire que llega a las localidades costeras se mantiene fresco incluso mientras el interior se calienta rápidamente.

Eso explica por qué Mar de Ajó podría quedarse cerca de 17 °C el sábado mientras Bahía Blanca se acerca a 27 °C. En primavera, estas diferencias pueden repetirse muchas veces.

El sábado será mejor que el domingo para una escapada

La otra diferencia importante no será geográfica sino temporal. El sábado aparece hoy con mayor estabilidad y mejores condiciones para actividades al aire libre. El domingo, en cambio, aumenta la probabilidad de lluvias y tormentas en distintas zonas.

En la Costa podrían presentarse lluvias más débiles, mientras que en puntos del interior aparecen chaparrones de carácter tormentoso.

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Qué ropa conviene llevar según el destino

Para una salida al interior, el sábado puede permitir ropa bastante liviana durante la tarde, aunque las mañanas seguirán frescas. En la Costa, en cambio, convendrá mantener campera o abrigo liviano, especialmente cerca del mar y al caer el sol.

La amplitud térmica seguirá siendo marcada: incluso en ciudades que superen 25 °C por la tarde, las mínimas pueden ubicarse cerca de 10 °C.

El domingo también puede cambiar rápido

Las temperaturas del domingo seguirán templadas en buena parte del interior, pero el aumento de nubosidad y la llegada de precipitaciones pueden hacer que el ambiente cambie en pocas horas.

Por eso, si el plan es pasar el día al aire libre, el sábado aparece hoy como la opción más segura. El interior tendrá las tardes más cálidas, mientras que la Costa seguirá bastante más fresca por la influencia del mar.