Confirmado: estos conductores pueden pagar menos la patente en octubre y hay una fecha clave

Para muchos conductores, septiembre ni siquiera terminó y octubre ya aparece marcado en el calendario. La razón es simple: el esquema 2026 de la patente bonaerense reparte el Impuesto Automotor en más vencimientos que en años anteriores, de modo que prácticamente todos los meses queda una cuota por delante.

Ese cambio hizo que muchos contribuyentes sintieran que el impuesto “vuelve más rápido” y que el seguimiento del cronograma sea mucho más importante. En ese marco, hay una fecha que ya empezó a tomar protagonismo entre quienes tienen autos radicados en la Provincia de Buenos Aires.

Además del próximo vencimiento, hay otro dato que interesa especialmente: quiénes pueden acceder a un pago con descuento. En 2026, ARBA mantiene beneficios para contribuyentes cumplidores, pero la rebaja no aparece sola ni alcanza con pagar cualquier día.

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La cuota 8 vence el 9 de octubre

El calendario oficial de ARBA fija para el 9 de octubre de 2026 el vencimiento de la cuota 8 del Impuesto a los Automotores. Después de esa fecha todavía quedarán otros dos pagos para cerrar el año.

Cuota Vencimiento Cuota 8 9 de octubre de 2026 Cuota 9 10 de noviembre de 2026 Cuota 10 10 de diciembre de 2026

Esto confirma que 2026 se organiza con un esquema de 10 cuotas, a diferencia de lo que ocurría en otros años. Para el automovilista, la consecuencia práctica es que conviene mirar el calendario con más frecuencia y no dar por cerrado el tema después del pago de septiembre.

La próxima cuota de la patente bonaerense vence en octubre y el beneficio depende del estado del dominio.

Quiénes pueden pagar 10% menos

ARBA mantiene una bonificación de hasta 10% para el pago por cuota, pero el beneficio está orientado a quienes llegan en regla al nuevo vencimiento. En la práctica, el descuento se asocia al buen cumplimiento y al pago dentro del plazo previsto.

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Eso quiere decir que la rebaja no depende solamente del monto de la cuota 8. También influye la situación previa del dominio: si existe deuda exigible o cuotas anteriores impagas, es posible que el contribuyente no vea reflejada la bonificación.

Estar al día con el dominio es un punto central.

con el dominio es un punto central. Pagar hasta la fecha de vencimiento es indispensable para conservar el beneficio.

es indispensable para conservar el beneficio. Revisar el estado del impuesto antes de octubre ayuda a no descubrir tarde una deuda vieja.

En una cuota de $40.000, por ejemplo, el 10% equivale a $4.000. Si la boleta fuera de $80.000, la rebaja llegaría a $8.000. El ahorro final depende del valor de cada liquidación.

Por qué este año muchos sienten que la patente se paga “más seguido”

La percepción no es casual. Al pasar a un esquema de 10 cuotas, el impuesto quedó distribuido con una frecuencia mayor y prácticamente encadenó vencimientos desde marzo hasta diciembre.

Para el bolsillo del contribuyente eso tiene dos lecturas. Por un lado, cada pago puede parecer más administrable que un salto grande de una sola vez. Por otro, obliga a sostener la atención durante todo el año para no caer en mora, perder descuentos o acumular intereses.

En otras palabras, la cuota 8 no aparece como un hecho aislado: forma parte de una secuencia de pagos que todavía tendrá continuidad en noviembre y diciembre.

Qué conviene revisar antes de que llegue octubre

La mejor estrategia para un conductor que quiere evitar sorpresas es anticiparse unos días. No hace falta esperar al 9 de octubre para empezar a ordenar la situación fiscal del vehículo.

Confirmar si la boleta anterior quedó cancelada .

. Verificar si figura alguna deuda sobre el dominio.

sobre el dominio. Chequear si corresponde el 10% de bonificación .

. Agendar el vencimiento para no perder el plazo.

La fecha que ya entró en el radar de los conductores

Con el nuevo esquema de 10 cuotas, la próxima parada obligada en materia de patente ya tiene nombre propio: 9 de octubre. Para quienes vienen al día, además, el vencimiento trae una segunda pregunta igual de importante: si podrán conservar el 10% de descuento.