Adiós al Registro Automotor como lo conocemos: el Gobierno avanza con trámites 100% digitales

El sistema de Registros del Automotor atraviesa una de sus mayores transformaciones en décadas. El Gobierno nacional avanza con la digitalización de trámites, la unificación de dependencias y el cierre de oficinas que hasta ahora funcionaban de manera independiente.

El proceso ya tiene consecuencias concretas en la Provincia de Buenos Aires: varios Registros fueron eliminados durante los últimos dos años y una nueva resolución ordenó completar el cierre operativo de 16 dependencias bonaerenses, entre oficinas de automotores, motovehículos y maquinaria.

El cambio no significa que desaparezcan las transferencias, inscripciones o consultas de dominio. La estrategia oficial apunta a trasladar cada vez más gestiones al entorno digital y redistribuir los legajos entre las oficinas que continúen funcionando.

Ver también: Confirmado: estas infracciones pueden dejarte 60 días sin licencia de conducir

El plan oficial busca llevar los trámites del Registro a Internet

La Resolución 306/2026 creó el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor. El objetivo es pasar progresivamente de un esquema basado en papeles, archivos físicos y oficinas territoriales a un sistema digital, interoperable y con mayor autogestión.

El plan oficial prevé reemplazar progresivamente documentación física por instrumentos digitales.

Entre los cambios previstos aparecen la digitalización de documentación, la reducción del soporte papel, los pagos electrónicos, la identificación remota, las notificaciones digitales y la posibilidad de iniciar y completar una mayor cantidad de trámites sin depender de una oficina determinada.

El cierre de Registros ya empezó y alcanza a nuevas oficinas bonaerenses

La reorganización dejó de ser solamente un proyecto a futuro. El Ministerio de Justicia ya avanzó con la supresión y cierre de Registros Seccionales en distintas provincias y Buenos Aires concentra una parte importante de las dependencias alcanzadas.

La última etapa fue formalizada mediante la Resolución 411/2026. La norma dispuso nuevas supresiones y, al mismo tiempo, ordenó completar el cierre operativo de otras oficinas que ya habían sido eliminadas administrativamente mediante resoluciones anteriores, pero todavía continuaban funcionando.

Ver también: Confirmado: desde este lunes las cámaras detectarán a quienes no tengan TELEPASE y podrán multarlos

Este punto es importante: que un Registro sea suprimido administrativamente no implica necesariamente que cierre sus puertas ese mismo día. Antes deben reasignarse los legajos, competencias, documentación y sistemas informáticos a otras dependencias.

Los 16 Registros de la Provincia que tienen orden de cierre operativo

La nueva etapa alcanza a 16 dependencias ubicadas en la Provincia de Buenos Aires. Seis forman parte de la nueva tanda de supresiones y otras diez habían sido eliminadas previamente, pero ahora deberán completar definitivamente su cierre operativo.

Los seis nuevos Registros bonaerenses que serán suprimidos son:

Mar del Plata N° 2 .

. La Matanza N° 3 .

. Mar del Plata N° 9 .

. Olivos N° 7 .

. Ituzaingó N° 1 .

. Registro de Motovehículos de Morón Letra “C”.

A esas dependencias se agregan diez oficinas bonaerenses que habían sido suprimidas anteriormente y cuyo cierre operativo deberá completarse:

Olavarría N° 1 .

. Necochea N° 2 .

. Lanús N° 6 .

. Esteban Echeverría N° 3 .

. Bahía Blanca N° 6 .

. Lanús N° 7 .

. Registro de Motovehículos de Bragado Letra “A” .

. Registro de Motovehículos de Necochea Letra “B” .

. Registro de Motovehículos de Lanús Letra “B” .

. Registro de Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios de Olavarría.

El Ministerio de Justicia estableció un plazo máximo de 30 días hábiles desde la publicación de la Resolución 411/2026 para realizar las tareas administrativas, registrales, documentales e informáticas necesarias para concretar los cierres.

La Provincia ya perdió decenas de Registros en etapas anteriores

Los 16 casos actuales son solamente una parte del proceso. La reducción de la estructura registral comenzó con fuerza en 2024 y continuó durante 2025.

La Resolución 209/2024 dispuso la supresión de 136 Registros Seccionales en todo el país. Una cantidad considerable correspondía a la Provincia de Buenos Aires, especialmente oficinas vinculadas exclusivamente con motovehículos y maquinaria agrícola, vial o industrial.

Entre las localidades bonaerenses alcanzadas en aquella etapa aparecieron Arrecifes, Ayacucho, Baradero, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Colón, Coronel Dorrego, Dolores, General Alvear, General Arenales, General Pinto, Gonzales Chaves, Henderson, Benito Juárez, Las Flores, Lobería, Los Toldos, Magdalena, Maipú, Pehuajó, Pellegrini, Rauch, Saladillo, San Cayetano, Monte, Tapalqué, Tornquist, Salliqueló, San Andrés de Giles, Navarro, Cañuelas, Ranchos, Capitán Sarmiento, Capilla del Señor, La Costa, Ramallo, Florentino Ameghino, Villa Gesell y Alberti, entre otras.

En enero de 2025 llegó otra etapa todavía más amplia. La Resolución 19/2025 suprimió otros 155 Registros en Argentina, con decenas de dependencias ubicadas nuevamente en territorio bonaerense.

En esa nómina aparecieron oficinas de América, Avellaneda, Bahía Blanca, Bragado, Brandsen, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Villegas, Guaminí, Ituzaingó, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Mar del Plata, Mercedes, Morón, Necochea, 9 de Julio, Olavarría, Olivos, Punta Alta, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, San Nicolás, Tigre, Trenque Lauquen y Tres de Febrero, entre otros distritos.

Algunas de esas dependencias dejaron de funcionar como unidades independientes y sus competencias fueron absorbidas por otros Registros. Otras continuaron abiertas durante el período de transición, motivo por el cual el Gobierno volvió ahora sobre varios casos para completar definitivamente el proceso.

Cerrar un Registro no significa que desaparezcan los trámites de esa ciudad

Para los propietarios de vehículos, la desaparición de una oficina no implica que dejen de realizarse transferencias, inscripciones iniciales, prendas, informes o bajas. Los legajos y competencias son reasignados a otras dependencias y, paralelamente, una cantidad creciente de gestiones pasa al entorno digital.

La Resolución 411/2026 también dispuso la unificación de 368 unidades registrales en todo el país. Esto no significa necesariamente el cierre de 368 locales: en muchos casos se trata de registros de automotores, motos o maquinaria que funcionaban administrativamente como unidades distintas y pasan a integrarse bajo una misma estructura.

Qué operaciones están en el centro de la reforma

El plan oficial contempla revisar más de sesenta trámites y variantes existentes para simplificarlos antes de trasladarlos progresivamente al entorno digital.

Entre las gestiones alcanzadas se encuentran:

Inscripción inicial de vehículos.

Transferencia de dominio.

Constitución y cancelación de prendas.

Bajas registrales.

Denuncias y rectificaciones.

Informes y certificaciones.

Trámites sucesorios y judiciales.

La digitalización contempla identificación remota, firma digital, pagos electrónicos, incorporación de documentación, seguimiento online y notificaciones electrónicas.

Qué cambia para quien compra o vende un auto

Durante esta etapa seguirán conviviendo los mecanismos tradicionales con nuevas herramientas digitales. Por eso, antes de una transferencia conviene verificar qué pasos pueden hacerse online y cuáles todavía requieren una certificación, validación o presentación presencial.

El arancel de transferencia continúa dependiendo del valor del vehículo y de los conceptos correspondientes a cada operación. La DNRPA informa actualmente un arancel registral equivalente al 1% del valor de mercado para numerosas transferencias, además de otros importes que pueden aplicarse según el trámite y la jurisdicción.

Ver también: La tabla de valuaciones utilizada por el Registro Automotor para calcular transferencias.

El cambio más profundo será el legajo digital

Uno de los ejes centrales de la reforma es convertir los legajos históricos en documentación electrónica. La intención es que la información registral pueda consultarse y procesarse sin depender del archivo físico guardado en una oficina concreta.

La Resolución 306/2026 plantea consolidar un sistema en el que una parte cada vez mayor de las gestiones pueda completarse digitalmente.

La última reorganización puede consultarse también en la Resolución 411/2026 del Ministerio de Justicia, que contiene las nuevas supresiones, cierres y unificaciones.

El Registro Automotor tradicional, por lo tanto, no desaparece de un día para otro. Lo que sí está cambiando es el modelo: menos oficinas independientes, menos documentación en papel y más trámites gestionados de forma remota. En la Provincia de Buenos Aires ese proceso ya dejó de ser una promesa y comenzó a verse concretamente en el cierre y reorganización de decenas de Registros.