¿cuándo es el próximo fin de semana largo? : octubre tendrá tres días de descanso confirmados

Para quienes ya planifican una escapada por la provincia de Buenos Aires o simplemente buscan un respiro en la rutina cotidiana, la confirmación oficial ya está en el calendario: octubre de 2026 tendrá un fin de semana largo de tres días consecutivos.

A continuación, las fechas exactas de descanso, la aclaración sobre los días puente y cómo debe abonarse la jornada a quienes deban prestar tareas.

Fechas exactas del descanso de tres días en octubre

El calendario oficial determinó que el próximo período de descanso extendido se ubicará a mediados de mes.

Sábado 10 de octubre: Descanso habitual de fin de semana.

Descanso habitual de fin de semana. Domingo 11 de octubre: Descanso habitual de fin de semana.

Descanso habitual de fin de semana. Lunes 12 de octubre: Feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural .

Feriado nacional por el . Reanudación de actividades: La atención pública, comercios y escuelas retomarán el funcionamiento normal el martes 13 de octubre.

Cómo opera el feriado del 12 de octubre según la legislación

La conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural integra el listado de feriados nacionales trasladables regulado por la Ley 27.399.

Al coincidir este año directamente con el día lunes, no requiere traslados ni modificaciones adicionales para conformar el bloque de tres días libres.

De esta manera, beneficia de forma automática a los trabajadores que cuentan con el esquema laboral tradicional de lunes a viernes.

Sin feriado puente con fines turísticos

A diferencia de otras fechas del año, el mes de octubre no contará con ningún feriado puente adicional ni día no laborable turístico.

Para el transcurso de 2026, las tres jornadas no laborables destinadas al fomento del turismo fijadas por el Gobierno fueron fijadas para otras fechas:

Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

Pago doble para quienes presten servicios el lunes 12

Al revestir el carácter de feriado nacional, el régimen salarial difiere completamente del aplicado en los días no laborables.

De acuerdo con lo estipulado por la Ley de Contrato de Trabajo, los empleados que deban cumplir tareas el lunes 12 de octubre deberán percibir el cobro de la jornada habitual más un adicional del 100% (pago doble).

Este descanso de octubre constituirá una de las últimas oportunidades de pausa extendida del año, antes de los feriados programados para los meses de noviembre y diciembre.