Estatales bonaerenses presionan por un nuevo aumento: pidieron reabrir la paritaria de manera urgente

La discusión por los salarios de los estatales bonaerenses acaba de entrar en una nueva etapa. El último tramo del aumento acordado durante julio ya llegó a los recibos y ahora los gremios quieren que Provincia defina rápidamente cómo continuarán los ingresos durante los últimos meses del año.

La negociación había quedado deliberadamente abierta. El acuerdo anterior cubrió solamente julio y agosto y estableció que las partes volverían a sentarse durante septiembre.

Ahora apareció el primer movimiento formal para acelerar esa reunión.

ATE pidió reabrir de manera urgente la paritaria bonaerense

ATE Buenos Aires presentó una nota ante el Ministerio de Trabajo provincial para solicitar la reapertura urgente de la negociación paritaria.

El gremio pidió retomar la discusión salarial correspondiente al último tramo de 2026 y sostuvo que el incremento del costo de vida está deteriorando el poder adquisitivo de los empleados públicos.

El planteo puede consultarse en la comunicación oficial de ATE Provincia de Buenos Aires.

Qué aumento ya cobraron los estatales

La última negociación estableció una recomposición del 7% calculada sobre los salarios de junio.

Mes Aumento Situación Julio 5% Ya aplicado Agosto 2% Ya aplicado en el cobro de septiembre Próximos meses A definir Nueva paritaria

El segundo tramo aparece en los salarios que se están acreditando durante estos primeros días de septiembre.

Por eso, cualquier porcentaje que eventualmente se acuerde ahora será una nueva recomposición y no debe confundirse con el 2% que ya llegó a los recibos.

Qué reclama ATE

El sindicato sostiene que la suba de tarifas y servicios esenciales está generando una nueva presión sobre los ingresos.

Entre los argumentos presentados aparecen los incrementos en transporte, electricidad, gas, agua, alquileres y alimentos.

ATE también afirma que una parte creciente de los hogares utiliza crédito para cubrir gastos corrientes, por lo que reclama medidas destinadas a recuperar el poder adquisitivo.

¿Ya hay un nuevo porcentaje de aumento?

No. Hasta ahora no existe una nueva oferta salarial confirmada por Provincia ni un porcentaje acordado para septiembre, octubre o noviembre.

El paso concreto es el pedido sindical para que se convoque a la mesa de negociación que había quedado prevista en el acuerdo anterior.

INFOZONA viene siguiendo la reapertura de la paritaria bonaerense y la fecha que puede influir sobre el próximo aumento.

El 10 de septiembre aparece como una fecha clave

El próximo jueves 10, el INDEC publicará el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a agosto.

Ese número permitirá comparar la inflación acumulada durante los meses cubiertos por el último acuerdo con la recomposición salarial del 7%.

No existe una cláusula automática que obligue a Provincia a igualar el IPC, pero el dato será una referencia inevitable durante la negociación.

Qué sectores seguirán la negociación

La discusión de ATE corresponde a los trabajadores estatales comprendidos principalmente por la Ley 10.430, pero septiembre también es un mes de negociación para otros sectores del empleo público bonaerense.

Docentes.

Administración pública.

Profesionales de la Salud.

Judiciales.

Cada régimen mantiene su propia mesa y particularidades, aunque los acuerdos suelen observarse entre sí como referencia.

Para conocer el punto de partida, INFOZONA también reunió cuánto cobran los estatales bonaerenses en septiembre y qué quedó pendiente para la nueva paritaria.

Qué puede pasar ahora

El próximo paso será conocer cuándo el Ministerio de Trabajo convoca formalmente a los representantes sindicales.

Una vez abierta la mesa, Provincia deberá definir si presenta una oferta para uno o varios meses y qué base salarial utiliza para calcularla.

Hasta que eso suceda, el último aumento confirmado continúa siendo el 7% acordado para julio y agosto. La diferencia es que ahora los gremios ya comenzaron a presionar para que la discusión del último tramo del año no se demore.