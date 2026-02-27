Aumentos estatales bonaerenses en marzo 2026: paritarias, paros y el pago a cuenta

El inicio de marzo de 2026 marca uno de los momentos más tensos y complejos en la relación entre el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y los trabajadores del Estado. Lejos de los acuerdos rápidos que supieron caracterizar a gestiones anteriores, las paritarias bonaerenses se encuentran actualmente en un punto ciego. La falta de consenso ha derivado en un escenario de conflictividad pura: paros gremiales confirmados que amenazan el inicio del ciclo lectivo, rechazos unánimes a las propuestas oficiales y una decisión unilateral del Ejecutivo de liquidar los salarios con un incremento a cuenta.

Frente a un contexto de alta inflación acumulada y una pérdida sostenida del poder adquisitivo, los gremios que nuclean a docentes, estatales, judiciales y profesionales de la salud exigen una recomposición salarial urgente que el gobierno provincial asegura no poder afrontar financieramente. En este artículo, desglosamos con datos oficiales y actualizados a marzo de 2026 cómo está la situación salarial de cada sector, cuáles son las escalas reales vigentes y el cronograma de pagos para la administración pública.

Sueldos docentes 2026: el paro del 2 de marzo y la pérdida del poder adquisitivo

El sector educativo es, sin dudas, el epicentro del conflicto salarial. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por gremios mayoritarios como SUTEBA, FEB y UDOCBA, rechazó de plano la última oferta salarial del gobierno de Axel Kicillof, que consistía en un incremento del 3% (cuyo impacto real sobre el bolsillo de enero apenas llegaba al 1,5%). Ante esta situación, confirmaron un paro de actividades para el lunes 2 de marzo, fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo 2026.

El reclamo docente tiene una base estructural profunda. Según informes recientes, ajustados por inflación, los salarios de los educadores en la Provincia de Buenos Aires perdieron cerca del 18,5% de su poder de compra en la última década. Esta situación los ubica por debajo de sus pares en otras jurisdicciones grandes del país.

Para entender la magnitud del atraso, esta es la realidad salarial de bolsillo para un docente bonaerense al inicio del mes de marzo:

Maestro de grado (1 año de antigüedad): Alcanza aproximadamente unos $934.000 de ingresos totales brutos, pero tras los descuentos de IOMA, IPS y aportes sindicales, el sueldo neto queda en torno a los $740.000 de bolsillo .

Alcanza aproximadamente unos $934.000 de ingresos totales brutos, pero tras los descuentos de IOMA, IPS y aportes sindicales, el sueldo neto queda en torno a los . Preceptores: Mantienen una escala aún inferior, siendo el eslabón más golpeado por la inflación dentro del escalafón escolar.

Mantienen una escala aún inferior, siendo el eslabón más golpeado por la inflación dentro del escalafón escolar. Docentes de jornada completa: Logran superar la barrera del millón de pesos, pero exigen actualizaciones que acompañen el costo real de la Canasta Básica Total.

La diferencia regional es notable: mientras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) un maestro sin antigüedad cobra cerca de $860.000 netos, y en Santa Fe las ofertas superan el millón doscientos mil pesos, la provincia de Buenos Aires sigue rezagada, lo que profundiza el descontento de las bases.

Provincia Cargo docente de referencia Sueldo neto aproximado Situación paritaria actual Buenos Aires (PBA) Maestro de grado (1 año ant.) $740.000 Paro confirmado (2 de marzo) CABA Maestro de grado sin ant. $860.000 Negociaciones abiertas Santa Fe Maestro de grado inicial Más de $1.200.000 (propuesta) En discusión de base

La oferta trimestral para estatales (Ley 10.430) y las medidas de fuerza de ATE

Los trabajadores de la administración pública central, auxiliares de educación y personal de ministerios nucleados en la Ley 10.430 tampoco llegaron a un acuerdo. En las últimas mesas técnicas, el gobierno provincial intentó destrabar el conflicto presentando una propuesta de acuerdo trimestral con dos alternativas orientadas a superar los índices oficiales de inflación:

Alternativa 1: Cláusula gatillo mensual (ajuste por inflación) más un 2% de incremento real aplicado a partir del mes de abril.

Cláusula gatillo mensual (ajuste por inflación) más un aplicado a partir del mes de abril. Alternativa 2: Cláusula gatillo mensual más la incorporación de una suma remunerativa fija de $50.000, diseñada para impactar con más fuerza en las categorías salariales más bajas.

Pese a la ingeniería de la propuesta, gremios como ATE Buenos Aires la consideraron insuficiente porque no recupera el terreno perdido durante el último semestre de 2025. Como respuesta, ATE resolvió una doble jornada de paro para el viernes 27 de febrero y el lunes 2 de marzo, paralizando dependencias públicas y oficinas de atención ciudadana en toda la provincia.

Profesionales de la salud: la escala de CICOP y los reclamos en hospitales

En el ámbito de la salud pública (Ley 10.471), la situación tuvo un respiro temporal a fines de enero, cuando la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) aceptó, en un masivo congreso de delegados, una suba del 4,5% de bolsillo. Sin embargo, este aumento se liquidó con los haberes de enero (pagaderos en febrero), y el sector exige una reapertura inmediata para discutir los salarios de marzo.

Con esa última actualización confirmada, las escalas salariales de referencia en los hospitales bonaerenses se encuentran en los siguientes valores netos:

Profesional ingresante (36 horas con guardia mínima): $1.492.934 de bolsillo.

$1.492.934 de bolsillo. Profesional con dedicación exclusiva (48 horas): $2.126.257 netos.

$2.126.257 netos. Residente de primer año (guardias en zona de baja cobertura): $1.502.259.

Más allá de lo salarial, la tensión en los pasillos de los hospitales radica en demandas estructurales: exigen el pase a planta permanente de cientos de profesionales becarios, nuevas recategorizaciones y mejoras en el fondo de reemplazo de guardias.

Judiciales en alerta: paralización de los tribunales bonaerenses

El Poder Judicial no es ajeno al clima de ebullición. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB), tras rechazar por insuficientes las propuestas emanadas del Ministerio de Trabajo en sucesivos cuartos intermedios, decidió unirse al plan de lucha del resto de los estatales. La AJB confirmó un paro total de actividades para el lunes 2 de marzo, lo que resentirá fuertemente el funcionamiento de juzgados y dependencias en los 20 departamentos judiciales de la provincia. El reclamo central es recomponer la base de cálculo de los haberes, profundamente deteriorada frente al aumento del costo de vida.

El pago unilateral de Kicillof: qué significa la suba del 1,5% a cuenta

Frente al fracaso de las negociaciones y con los plazos administrativos vencidos para liquidar los sueldos correspondientes al mes de febrero (que se cobran en los primeros días de marzo), el gobierno de Axel Kicillof tomó una decisión excepcional. Para evitar que los trabajadores perciban nominalmente menos dinero que el mes anterior, el Ministerio de Economía ordenó liquidar los salarios de docentes y estatales con un incremento del 1,5% en concepto de “pago a cuenta de futuros aumentos”.

Esto significa que los recibos de sueldo que los agentes públicos verán impactados en sus cuentas del Banco Provincia durante la primera semana de marzo tendrán esta mínima variación porcentual. Cualquier cifra superadora que se logre acordar en las próximas semanas deberá ser abonada de manera retroactiva o en planillas complementarias.

Cronograma de pagos oficial: cuándo se cobran los sueldos en marzo 2026

A pesar del conflicto sindical, la Tesorería General de la Provincia confirmó el calendario oficial de pagos, el cual resulta vital para la dinámica comercial y económica de ciudades con fuerte presencia estatal, como La Plata. El esquema se desarrolla de la siguiente manera:

Viernes 27 de febrero: Personal de la Dirección de Vialidad y del Organismo de Control de la Energía Eléctrica (OCEBA).

Personal de la Dirección de Vialidad y del Organismo de Control de la Energía Eléctrica (OCEBA). Lunes 2 al miércoles 4 de marzo: Ministerios, organismos descentralizados, salud, fuerzas de seguridad y servicio penitenciario.

Ministerios, organismos descentralizados, salud, fuerzas de seguridad y servicio penitenciario. Jueves 5 de marzo: Empleados del Poder Judicial.

Empleados del Poder Judicial. Viernes 6 de marzo: Personal de la Dirección General de Cultura y Educación (Docentes y auxiliares) y DiPrEGeP.

Tensión política: el decreto que otorgó un aumento del 5% a funcionarios jerárquicos

Un elemento que echó leña al fuego en plena negociación con las bases fue la oficialización del Decreto 72/2026. A través de esta normativa, el gobernador Kicillof otorgó un aumento salarial del 5% específicamente dirigido al personal de Gabinete y funcionarios jerárquicos de la administración bonaerense.

Si bien desde Calle 6 argumentaron que se trataba de una adecuación atrasada sobre escalas no actualizadas, la noticia generó un profundo malestar en los sindicatos, que contrastaron este 5% decretado para altos cargos con el exiguo 1,5% a cuenta liquidado para trabajadores de la salud, maestros y administrativos.

Jubilados del IPS: cómo se traslada este escenario a los haberes previsionales

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires mantiene un sistema de movilidad atado directamente a lo que sucede con los trabajadores activos. Por la ley de proporcionalidad, todo aumento remunerativo que perciba un trabajador en funciones se traslada automáticamente al jubilado que ocupaba ese mismo cargo al momento de su retiro.

En este escenario de estancamiento, los beneficiarios del IPS verán reflejado en sus haberes de marzo únicamente el porcentaje acordado previamente o, en el caso de los sectores no cerrados, el impacto del 1,5% dictaminado a cuenta. Esta lentitud en la recomposición afecta severamente a los adultos mayores, cuyos ingresos quedan licuados frente a los aumentos en medicamentos, tarifas y alimentos básicos.

Análisis económico: por qué la provincia no logra cerrar las paritarias

Para comprender con un nivel de análisis experto por qué el Estado bonaerense se encuentra atrincherado ofreciendo subas que no perforan el techo de la inflación, hay que mirar la macroeconomía y las cuentas públicas. La administración se enfrenta a una “tormenta perfecta” de desfinanciamiento:

Recorte de fondos nacionales: La eliminación sistemática de transferencias no automáticas, como el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y fondos de fortalecimiento fiscal, desequilibró la estructura de ingresos provinciales.

La eliminación sistemática de transferencias no automáticas, como el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y fondos de fortalecimiento fiscal, desequilibró la estructura de ingresos provinciales. Caída de la recaudación propia: La recesión económica nacional impacta de lleno en el consumo de la provincia, provocando un desplome en la percepción de tributos clave como Ingresos Brutos (ARBA).

La recesión económica nacional impacta de lleno en el consumo de la provincia, provocando un desplome en la percepción de tributos clave como Ingresos Brutos (ARBA). Limitación del endeudamiento: Sin acceso fluido a los mercados de crédito y con vencimientos de deuda en moneda extranjera, la Provincia opera con un presupuesto de supervivencia.

Esta asfixia financiera estructural es la que explica el endurecimiento del Ministerio de Economía a la hora de negociar, prefiriendo enfrentar altos niveles de conflictividad sindical antes que firmar acuerdos paritarios que conduzcan a un default técnico o a la imposibilidad física de pagar los salarios en los meses venideros. El mes de marzo será un verdadero campo de pruebas para medir hasta dónde llegará la resistencia de los gremios y el margen de maniobra del Ejecutivo provincial.