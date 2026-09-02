Paritaria bonaerense: una fecha puede cambiar el tono de la negociación por los próximos aumentos

Septiembre abrió una etapa distinta para los salarios de los trabajadores públicos bonaerenses. El incremento que aparece ahora en los recibos corresponde todavía al último tramo de la negociación anterior, mientras la atención empieza a desplazarse hacia lo que sucederá con los próximos meses.

Docentes, trabajadores de la Ley 10.430, profesionales de la Salud y Judiciales tienen prevista una nueva instancia de discusión salarial. Hasta el momento no existe un porcentaje nuevo confirmado para septiembre, octubre o noviembre.

Para entender qué parte del aumento ya llegó y cuál falta negociar, INFOZONA reunió escalas y cronograma en la guía sobre cuánto cobran los estatales bonaerenses en septiembre y qué se viene en la nueva paritaria.

La fecha a mirar es el 10 de septiembre

El jueves 10 de septiembre, el INDEC publicará el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a agosto de 2026.

Ese número permitirá comparar la evolución de los precios con la última recomposición salarial y se convertirá en una referencia importante durante la discusión entre Provincia y gremios.

El calendario oficial del organismo estadístico confirma que el próximo informe del IPC se difundirá ese día.

Puede consultarse en la sección oficial del Índice de Precios al Consumidor del INDEC.

El IPC no define automáticamente el próximo aumento

Este punto es importante: la paritaria bonaerense no tiene una cláusula automática que obligue a otorgar exactamente el mismo porcentaje que publique el INDEC.

El dato funcionará como referencia para evaluar la evolución del poder adquisitivo y negociar, pero el porcentaje final dependerá del acuerdo que alcance el Gobierno provincial con cada sector.

Por eso, si el IPC de agosto fuera determinado número, no significa que los salarios vayan a subir automáticamente en esa misma proporción.

Qué aumento están cobrando ahora

La pauta anterior estableció una recomposición del 7% calculada sobre los salarios de junio:

5% desde julio.

2% adicional desde agosto.

Como los haberes de agosto se acreditan durante los primeros días de septiembre, el segundo tramo es el que aparece ahora en las cuentas.

Eso significa que todavía no se está cobrando un eventual aumento surgido de la negociación de septiembre.

Qué sectores tienen la negociación bajo la lupa

La reapertura tiene impacto sobre varios regímenes, aunque cada uno mantiene particularidades laborales y reclamos propios.

Docentes bonaerenses.

Administración pública provincial bajo Ley 10.430.

Profesionales de la Salud.

Trabajadores judiciales.

Las fuerzas de seguridad no participan de una paritaria sindical propia, aunque los movimientos salariales generales del empleo público suelen convertirse en una referencia para futuras actualizaciones.

Salud además tiene otro cambio previsto para octubre

Los profesionales comprendidos por la Ley 10.471 tienen un frente adicional: el acuerdo sectorial prevé avanzar desde octubre con un proceso de recategorización del salario básico.

Por eso el sector seguirá no solamente el porcentaje que pueda surgir de la reapertura, sino también cómo se implementará ese cambio.

INFOZONA desarrolló ese escenario en la nota sobre qué cobra el personal de Salud y qué vuelve a negociarse durante septiembre.

Por qué el dato de inflación puede volverse decisivo

La última negociación fue deliberadamente corta: se acordaron solamente julio y agosto y se dejó septiembre como instancia de reapertura.

Eso reduce la distancia entre la evolución de los precios y el momento de volver a discutir salarios.

Cuando el INDEC publique el IPC de agosto habrá una fotografía más completa de cuánto aumentaron los precios durante los dos meses cubiertos por la pauta anterior. Ese será uno de los números que permitirá juzgar si el 7% alcanzó, quedó cerca o volvió a dejar una brecha.