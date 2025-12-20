Empleados de Comercio: confirmaron las nuevas escalas, sumas fijas y el bono de fin de año

Última actualización: 20 de diciembre de 2025

En un diciembre clave para el bolsillo de los trabajadores mercantiles, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) cerró los detalles finales de la paritaria que impacta en los sueldos de este mes y en el arranque de 2026. Con la presión inflacionaria habitual de fin de año, las dudas se concentran en tres puntos: el bono para supermercados, las sumas no remunerativas y cómo quedan conformados los básicos de convenio para enero.

A continuación, te detallamos punto por punto qué vas a cobrar, quiénes acceden al extra de 170 mil pesos y cómo se liquidan los aumentos pactados.

💰 Bono de fin de año: ¿Quiénes cobran los $170.000?

Uno de los anuncios más esperados fue la confirmación del bono extraordinario. Tras negociaciones con las principales cadenas de retail (Coto, Carrefour, Cencosud, ChangoMás, Día, etc.), se oficializó una suma fija de $170.000.

¿Es para todos? No. Este bono específico alcanza a los trabajadores encuadrados en el sector supermercadista y mayorista.

Se trata de un pago único y extraordinario no remunerativo. Fecha de cobro: Las empresas tienen plazo para liquidarlo durante el mes de diciembre, generalmente antes de las fiestas, aunque algunas cadenas podrían depositarlo en los primeros días de enero.

Dato clave: Si trabajás en una PyME o comercio minorista que no pertenece a las grandes cadenas, este bono de $170.000 no es obligatorio por convenio, quedando sujeto a la voluntad del empleador o acuerdos internos.

📈 Escala Salarial de Empleados de Comercio: sumas no remunerativas y básicos

El acuerdo homologado por la Secretaría de Trabajo para este cierre de 2025 establece un esquema de sumas fijas no remunerativas que buscan sostener el poder adquisitivo sin impactar de lleno en las cargas patronales inmediatas, pero que sí suman para el aguinaldo y presentismo.

El esquema vigente para diciembre 2025, enero, febrero y marzo 2026 se estructura así:

Suma fija anterior: Se mantienen los $40.000 que ya venían del acuerdo previo. Nueva suma fija: Se agregan $60.000 adicionales. Total no remunerativo: En tu recibo de sueldo verás un total de $100.000 bajo conceptos como “Acuerdo Diciembre 2025” o “Recomposición No Remunerativa”.

Importante: Aunque estas sumas no llevan descuentos de jubilación (salvo obra social y sindicato), sí se toman en cuenta para el cálculo del aguinaldo (SAC), presentismo y antigüedad.

📋 Tabla: ¿Cuánto cobro en mano en Diciembre 2025?

Tomando como referencia el básico más las sumas no remunerativas (y sin contar antigüedad ni el bono de supermercados), así quedan los pisos salariales aproximados para las categorías más comunes en diciembre:

Categoría Puesto Salario Básico Estimado + No Rem. Maestranza Categoría A $ 1.095.795 Administrativos Categoría A $ 1.107.268 Administrativos Categoría F $ 1.158.519 Cajeros Categoría B $ 1.116.448 Vendedores Categoría B $ 1.134.044

Estos valores son brutos de referencia conformados (básico + sumas fijas). El sueldo de bolsillo dependerá de los descuentos de ley y la antigüedad de cada empleado.

Lo que se viene para 2026

El acuerdo firmado por Armando Cavalieri y las cámaras empresarias (CAME, CAC) estipula una “paz cambiaria” hasta marzo.

Incorporación al básico: Las sumas no remunerativas de $40.000 y $60.000 pasarán a formar parte del sueldo básico recién en abril de 2026 .

Las sumas no remunerativas de $40.000 y $60.000 pasarán a formar parte del sueldo básico recién en . Próxima revisión: Las partes acordaron volver a reunirse en marzo de 2026 para analizar el impacto de la inflación del primer trimestre y definir la pauta salarial del nuevo año paritario.

Si tenés dudas sobre tu liquidación, revisá que en tu recibo de sueldo figuren los ítems “Acuerdo Dic 2025” por separado y que se esté calculando correctamente el presentismo sobre esas sumas. Podés consultar la escala completa en el sitio web de FAECyS o en la Secretaría de Trabajo.