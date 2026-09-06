Elitegol y La Casa del Tiki Taka: cómo ver fútbol EN VIVO hoy y alternativas gratis

Elitegol y La Casa del Tiki Taka son otros dos nombres que aparecen cuando los usuarios buscan fútbol en vivo gratis por Internet. Se suman a consultas ya conocidas como Fútbol Libre, Pelota Libre, Rústico TV, Roja Directa y Pirlo TV.

En todos los casos conviene hacer una distinción importante: una página puede mostrar la agenda de los partidos del día sin ser la propietaria de los derechos para transmitir las señales televisivas.

Los encuentros de cada campeonato tienen broadcasters específicos y conocerlos primero suele ser el camino más rápido para encontrar una transmisión estable.

Elitegol y La Casa del Tiki Taka: qué son

En Internet aparecen sitios bajo los nombres Elitegol y La Casa del Tiki Taka que reúnen agendas deportivas y accesos asociados a distintos eventos.

No forman parte de las señales oficiales que poseen los derechos de la Liga Profesional argentina. INFOZONA no enlaza reproductores ni transmisiones que no acrediten autorización para emitir el contenido.

Además, como ocurre con otras marcas populares de streaming deportivo, pueden aparecer dominios similares o páginas que imitan el nombre original.

Cómo saber dónde ver el fútbol de hoy

La forma más segura es identificar primero el torneo. En la Primera División argentina, la mayoría de los encuentros se distribuye entre TNT Sports y ESPN Premium.

Para las categorías del ascenso, el escenario cambió durante 2026 con la expansión de LPF Play.

LPF Play concentra transmisiones de diferentes categorías del fútbol argentino. Foto: Liga Profesional.

LPF Play: una opción que muchos buscan en páginas alternativas

La Liga Profesional confirmó que LPF Play transmite encuentros de Primera Nacional, Primera B, Primera C, Proyección, Futsal y fútbol femenino.

Esto significa que una parte importante de los usuarios que busca Elitegol o La Casa del Tiki Taka para mirar equipos del ascenso puede encontrar la transmisión directamente dentro del ecosistema oficial de AFA.

Para Primera División, en cambio, siguen siendo necesarias las señales que integran el Pack Fútbol cuando el encuentro no tiene una ventana abierta.

Elitegol no funciona: por qué pueden aparecer otros dominios

Cuando una dirección deja de cargar, Google puede mostrar páginas con nombres casi idénticos. Ese comportamiento también ocurre con Rústico TV, Fútbol Libre y Roja Directa.

El problema es que el usuario pierde la posibilidad de saber quién administra cada sitio. Algunas páginas pueden contener publicidad invasiva, botones falsos de reproducción o solicitudes para habilitar notificaciones.

Si para mirar un partido se exige descargar una extensión, un APK desconocido o ingresar información bancaria fuera de una plataforma reconocida, lo más prudente es no continuar.

Qué opciones existen para ver fútbol gratis

No hay una plataforma gratuita que transmita legalmente todos los partidos de Boca, River, Racing y el resto de la Primera División. Sí existen ventanas gratuitas para determinadas categorías y competiciones.

LPF Play amplió notablemente esa oferta dentro del fútbol argentino. También pueden existir partidos abiertos en otras competencias según los acuerdos de derechos vigentes.

La guía de INFOZONA sobre alternativas a Al Ángulo TV para ver fútbol en vivo reúne varias de esas opciones.

El dato que conviene mirar antes de pagar

No todos los servicios deportivos incluyen las mismas competiciones. El Pack Fútbol es el producto específico para gran parte de la Primera División argentina, mientras que Disney+ concentra una fuerte oferta internacional de ESPN pero no reemplaza automáticamente a TNT Sports y ESPN Premium.

Identificar el canal antes de contratar evita pagar una plataforma que después no tenga el partido buscado.