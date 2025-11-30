Ver TNT Sports En Vivo Online: Dónde mirar fútbol argentino gratis

Buscar cómo ver TNT Sports en vivo online es una de las consultas más frecuentes cada fin de semana en Argentina. Ya sea para seguir a Boca, River o los partidos decisivos de la Liga Profesional, los usuarios necesitan alternativas para no perderse la transmisión cuando no están frente al televisor. A continuación, te explicamos todas las formas disponibles para acceder a la señal desde tu celular, computadora o tablet, las opciones legales y cómo aprovechar tu suscripción al máximo.

Plataformas oficiales para ver TNT Sports por Internet

Para ver el fútbol argentino de manera legal y en alta definición (HD) vía streaming, la señal de TNT Sports está integrada en las plataformas digitales de los cableoperadores. Si ya tenés el Pack Fútbol contratado en tu servicio de cable, el acceso online no tiene costo adicional.

Flow: Disponible para clientes de Personal Flow. Podés descargar la app en Android o iOS, o ingresar desde la web oficial. TNT Sports suele ubicarse en el canal 124 o 603 (dependiendo la grilla).

Disponible para clientes de Personal Flow. Podés descargar la app en Android o iOS, o ingresar desde la web oficial. TNT Sports suele ubicarse en el canal 124 o 603 (dependiendo la grilla). Claro Play : Si sos cliente de Claro, también contás con una alternativa integrada para acceder al fútbol argentino. A través de la plataforma Claro Play, podés gestionar tu suscripción al Pack Fútbol, que incluye la señal de TNT Sports en vivo. Esta opción está disponible tanto para usuarios de telefonía móvil con abono como para clientes de servicios fijos para el hogar. Solo necesitás ingresar con tus credenciales de Mi Claro para activar el servicio y comenzar a disfrutar de los partidos en tus dispositivos conectados.

: Si sos cliente de Claro, también contás con una alternativa integrada para acceder al fútbol argentino. A través de la plataforma Claro Play, podés gestionar tu suscripción al Pack Fútbol, que incluye la señal de TNT Sports en vivo. Esta opción está disponible tanto para usuarios de telefonía móvil con abono como para clientes de servicios fijos para el hogar. Solo necesitás ingresar con tus credenciales de Mi Claro para activar el servicio y comenzar a disfrutar de los partidos en tus dispositivos conectados. DGO (DirecTV GO): Es la plataforma de streaming de DirecTV. Permite ver el canal en vivo desde cualquier dispositivo. Es una de las opciones más estables para ver partidos con alta demanda.

Es la plataforma de streaming de DirecTV. Permite ver el canal en vivo desde cualquier dispositivo. Es una de las opciones más estables para ver partidos con alta demanda. Telecentro Play: La aplicación para clientes de Telecentro. Requiere tener activo el decodificador virtual y el pack fútbol.

La aplicación para clientes de Telecentro. Requiere tener activo el decodificador virtual y el pack fútbol. Movistar TV: Para usuarios de fibra óptica de Movistar, permite ver la señal en tiempo real a través de su app.

¿Cómo ver TNT Sports en vivo gratis?

Aunque TNT Sports es una señal premium que requiere suscripción paga, existen formas legítimas de acceder al contenido “gratis” o sin pagar una suscripción extra individual:

1. Uso de credenciales compartidas

Las plataformas como Flow o DGO permiten el uso simultáneo en dos o más dispositivos (dependiendo del plan). Si un familiar o amigo tiene contratado el Pack Fútbol en su casa, puede facilitarte su usuario y contraseña para que veas el partido desde tu ubicación sin costo para vos.

2. Promociones de bienvenida

Algunas empresas de telecomunicaciones ofrecen meses bonificados del Pack Fútbol al contratar planes de fibra óptica o portabilidad numérica. Revisá las ofertas vigentes de tu proveedor para activar el canal sin cargo por un periodo limitado.

3. Partidos liberados

Ocasionalmente, la Liga Profesional y las cadenas dueñas de los derechos (TNT y ESPN) liberan dos partidos por fecha que se transmiten por la señal básica de cable o la TV Pública. Sin embargo, los clásicos y partidos de los “cinco grandes” suelen ser exclusivos del sistema codificado.

TNT Sports Go: La App directa

Otra alternativa es utilizar TNT Sports Go. Esta opción permite acceder al contenido en vivo si sos abonado de un cableoperador. No se puede contratar de forma independiente (como Netflix), sino que funciona “logueándose” con los datos de tu proveedor de cable (Cablevisión, DirecTV, Telecentro, etc.).

Pasos para activar el streaming:

Ingresá a la web de TNT Sports o descargá la app. Seleccioná la opción “Ingresar con tu operador”. Elegí tu proveedor de cable de la lista. Colocá tu usuario y contraseña de la sucursal virtual de tu cableoperador. Listo, la señal en vivo se cargará automáticamente.

Horarios y programación destacada

La señal transmite las 24 horas. Además de los partidos en vivo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), la programación incluye:

TNT Data Sports: Noticiero con toda la actualidad y estadísticas.

Noticiero con toda la actualidad y estadísticas. Halcones y Palomas: Debate futbolístico al mediodía.

Debate futbolístico al mediodía. CNN Radio Deportes: El dúplex televisivo del programa radial.

El dúplex televisivo del programa radial. Matchday: La previa y el post de cada encuentro con análisis táctico.

Requisitos técnicos para ver sin cortes

Para disfrutar del partido sin interrupciones ni el temido “delay”, se recomienda: