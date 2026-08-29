Adiós al ángulo tv: las mejores alternativas gratis para ver fútbol en vivo en 2026

Quienes buscan Al Angulo TV o Al Ángulo TV generalmente no quieren conocer la historia de la plataforma: quieren encontrar dónde mirar el partido que está por empezar. Y en 2026 hay algunas alternativas que siguen permitiendo ver fútbol gratis, sin pagar un abono adicional o aprovechando períodos de prueba.

El panorama cambió mucho desde que la plataforma original fue desarticulada en 2025. Actualmente siguen apareciendo en Google páginas que utilizan el nombre Al Ángulo TV y distintos dominios espejo, pero eso no significa que sean la misma plataforma que funcionaba originalmente.

La buena noticia es que antes de pensar en Pack Fútbol o suscripciones caras conviene revisar varias opciones oficiales que muchos usuarios argentinos todavía desconocen.

La opción que más fútbol argentino ofrece gratis: LPF Play

Una de las alternativas más interesantes de 2026 es LPF Play, la plataforma lanzada por la Asociación del Fútbol Argentino.

Durante esta temporada transmite gratuitamente todos los partidos de la Primera Nacional y además concentra contenidos del Torneo Proyección, Primera B, Primera C, fútbol femenino, futsal y distintas competencias organizadas por AFA.

Para acceder alcanza con crear un usuario gratuito. La plataforma funciona desde computadora, celular, Smart TV, Apple TV y dispositivos como Chromecast.

La propia AFA explica cómo acceder a LPF Play y mirar los partidos.

Para alguien que simplemente quiere sentarse un fin de semana y encontrar fútbol argentino en vivo sin pagar, hoy es probablemente una de las primeras aplicaciones que conviene revisar.

FIFA+ ofrece miles de partidos sin pagar

La segunda opción realmente gratuita es FIFA+, que desde junio de 2026 quedó integrada dentro de DAZN.

La FIFA informó que el servicio ofrecerá aproximadamente 8.500 partidos en vivo por año correspondientes a cerca de 100 asociaciones nacionales, además de documentales, partidos históricos, torneos juveniles y contenido de archivo.

Gran parte de ese catálogo puede verse gratuitamente creando una cuenta. No significa que allí aparezcan todos los partidos de Boca, River, Barcelona o Real Madrid, pero es una alternativa especialmente útil para descubrir ligas internacionales, selecciones, juveniles y campeonatos que no llegan a la televisión argentina.

El acceso está disponible desde FIFA+ en DAZN.

Antes de pagar, revisá si ya tenés el partido incluido

Esta es probablemente la forma más sencilla de ahorrar dinero y muchas veces pasa inadvertida.

Si en tu casa ya pagan televisión, internet o un paquete convergente, es posible que tengas acceso a aplicaciones como Flow, DGO, Telecentro Play o Movistar TV sin pagar un segundo abono.

Por ejemplo, un cliente que ya tiene TyC Sports dentro de su paquete puede ingresar a TyC Sports Play, registrarse y validar su cableoperador para mirar desde el celular, computadora o Smart TV.

Esto sirve especialmente para partidos de Copa Argentina y otros eventos que transmite TyC Sports. El registro en la plataforma es gratuito, aunque para determinados encuentros en vivo exige tener el canal incluido en un operador de televisión.

La recomendación es simple: antes de sacar la tarjeta para contratar otra aplicación, buscá las credenciales del servicio que ya pagás.

¿Hay pruebas gratis para mirar fútbol?

Sí, aunque cada vez son menos frecuentes y cambian según el país, el plan y la promoción disponible.

Fubo, por ejemplo, mantiene actualmente períodos de prueba gratuita en determinados mercados. La propia plataforma advierte que la duración depende del plan y que algunas promociones actuales ofrecen un día sin costo.

Esto puede resultar útil si coincidís con un fin de semana o una fecha que incluya varios encuentros que te interesan. Antes de registrarte hay que comprobar qué canales deportivos ofrece en tu ubicación y cuándo comenzará el cobro automático.

La disponibilidad vigente puede verificarse en la prueba gratuita oficial de Fubo.

Qué mirar gratis según el tipo de fútbol que buscás

Qué querés ver Primera opción para revisar Costo Primera Nacional LPF Play Gratis Primera B y Primera C LPF Play Gratis Fútbol femenino argentino LPF Play / AFA Gratis en numerosos partidos Ligas y torneos internacionales FIFA+ en DAZN Gran catálogo gratuito Copa Argentina TyC Sports Play Sin costo extra si ya tenés el canal Otros eventos internacionales Fubo Prueba gratis cuando esté disponible

¿Y si querés ver Boca, River o toda la Liga Profesional?

Acá aparece la limitación principal de las alternativas gratuitas: no existe actualmente una plataforma oficial que transmita gratuitamente todos los partidos de la Primera División argentina.

Los encuentros del Torneo Clausura están distribuidos principalmente entre ESPN Premium y TNT Sports Premium. Para ver toda la fecha hay que contar con el Pack Fútbol o una oferta que incluya ambas señales.

Si solamente te interesa un equipo, conviene evitar contratar varias plataformas a ciegas. Primero revisá qué canal transmite el partido y después comprobá si tu operador permite activar el Pack Fútbol por períodos más cortos o tiene alguna promoción vigente.

Mirá también: Pelota Libre, Fútbol Libre y Roja Directa: dónde ver fútbol gratis o barato en 2026.

Para Champions, Libertadores y fútbol europeo hay otra estrategia

Quienes buscan principalmente Champions League, Premier League, LaLiga, Copa Libertadores o Sudamericana tienen un escenario diferente.

En Argentina buena parte de esos derechos está concentrada dentro de ESPN y Disney+ Premium. Por eso, si el objetivo es seguir fútbol internacional durante todo el mes, suele resultar más lógico contratar una sola plataforma que pagar el Pack Fútbol si casi nunca mirás el torneo local.

También aparecen transmisiones abiertas ocasionales en distintos países y competiciones, pero los derechos cambian de una temporada a otra. Por eso no conviene asumir que un canal gratuito que emitió un torneo el año pasado volverá a hacerlo en 2026.

¿Sirve una VPN para ver fútbol?

Una VPN permite cambiar la ubicación aparente de la conexión y también agrega una capa de privacidad al navegar. Sin embargo, no transforma automáticamente un servicio pago en gratuito.

Las plataformas deportivas venden derechos por territorio y algunas comprueban el país de la cuenta, el método de pago o la ubicación del usuario. Además, pueden limitar el uso de VPN dentro de sus condiciones de servicio.

Por eso, puede ser útil para usuarios que viajan, viven en el exterior o necesitan acceder legítimamente a servicios contratados en determinadas regiones, pero conviene revisar siempre las condiciones de cada plataforma.

Para comparar servicios, torneos y opciones internacionales se puede consultar esta guía actualizada para ver fútbol en vivo por internet en 2026.

Qué pasó realmente con Al Ángulo TV

La plataforma original adquirió enorme popularidad después de los primeros bloqueos contra Fútbol Libre. Permitía acceder sin autorización a señales deportivas premium y llegó a utilizar una red de aproximadamente 14 dominios para sostener las transmisiones.

En agosto de 2025, el presunto responsable fue detenido en Paraná en una investigación por violación a la propiedad intelectual y la plataforma original fue desmantelada.

Durante 2026 volvieron a aparecer sitios que utilizan nombres similares y se presentan como Al Ángulo TV o como dominios alternativos. El problema es que el usuario común tiene muy pocas herramientas para saber quién administra esos sitios, qué código ejecutan o qué ocurre con los datos del dispositivo.

Además, la ofensiva contra la retransmisión no autorizada sigue activa: durante agosto de 2026 fueron bloqueados en Argentina más de 300 sitios vinculados con transmisiones deportivas ilegales, incluidos dominios asociados a Fútbol Libre, Pelota Libre, Tarjeta Roja y otras marcas conocidas.

La forma más rápida de encontrar el partido sin perder tiempo

En lugar de buscar un dominio nuevo de Al Angulo TV cada vez que uno desaparece, puede ser más práctico hacer este recorrido:

Buscá qué canal transmite oficialmente el partido. Revisá primero LPF Play o FIFA+ si la competencia puede estar allí gratuitamente. Comprobá si ya tenés el canal incluido con tu proveedor de internet o televisión. Revisá si existe una prueba gratuita oficial para ese evento. Solamente después compará una suscripción paga.

De esa forma es posible encontrar bastante fútbol sin gastar nada y, cuando realmente hay que pagar, evitar contratar un servicio que después ni siquiera transmite el encuentro que querías mirar.