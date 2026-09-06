Pelota libre racing vs atlético tucumán: dónde ver el partido en vivo

Quienes busquen Pelota Libre Racing vs Atlético Tucumán EN VIVO, Fútbol Libre, Roja Directa o Pirlo TV tendrán el domingo por la noche el último partido de Primera División de la jornada. La Academia recibe al Decano en Avellaneda con la necesidad urgente de volver a ganar.

El encuentro será televisado en Argentina por ESPN Premium, mientras que quienes tengan el Pack Fútbol podrán acceder también desde las aplicaciones habilitadas por sus respectivos proveedores.

Para usuarios ubicados en Estados Unidos existe además una alternativa oficial con prueba gratuita anunciada actualmente por Fubo.

Pelota Libre Racing vs Atlético Tucumán: hora y dónde verlo

Racing y Atlético Tucumán jugarán el domingo 6 de septiembre desde las 21:30 en el estadio Presidente Perón, el Cilindro de Avellaneda.

Dato Información Partido Racing vs Atlético Tucumán Hora 21:30 TV ESPN Premium Estadio Presidente Perón Árbitro Pablo Echavarría VAR José Carreras

La fecha, horario, canal y autoridades fueron incluidos en la agenda oficial de AFA.

Cómo ver Racing vs Atlético Tucumán online en Argentina

ESPN Premium es una de las dos señales principales del Pack Fútbol. Los usuarios que tengan el adicional habilitado pueden acceder al encuentro mediante la aplicación de su operador, según las condiciones de cada servicio.

Entre los proveedores habituales aparecen Flow, DGO y Telecentro. No hay que confundir ESPN Premium con las señales tradicionales de ESPN incluidas en otros servicios: para este partido se necesita específicamente la señal premium.

La diferencia entre ambas opciones está explicada en la guía de cómo ver ESPN y ESPN Premium online desde Argentina.

La opción con prueba gratis desde Estados Unidos

Fubo tiene incorporado Racing vs Atlético Tucumán dentro de su catálogo estadounidense y actualmente presenta una opción de prueba gratuita para usuarios elegibles.

Las promociones pueden cambiar y normalmente requieren registrar una cuenta y comprobar sus condiciones antes de que finalice el período gratuito.

El evento está disponible en la ficha de Racing vs Atlético Tucumán de Fubo.

Como ocurre con cualquier servicio deportivo internacional, la disponibilidad depende del territorio y de los derechos adquiridos en cada país.

Qué pasa si buscás Fútbol Libre, Roja Directa o Pirlo TV

Las búsquedas de Pelota Libre, Fútbol Libre, Roja Directa y Pirlo TV suelen dispararse en los minutos anteriores a un partido. Hoy esos nombres aparecen asociados a múltiples dominios y copias diferentes.

Eso hace especialmente importante evitar páginas que soliciten permisos innecesarios, instalación de reproductores desconocidos, APK por fuera de las tiendas oficiales o datos bancarios para una supuesta validación.

Una comparación de opciones se puede consultar en la guía para ver fútbol desde el celular sin instalar aplicaciones riesgosas.

¿Qué utilidad tiene una VPN?

Una VPN puede mejorar la privacidad de la conexión o resultar útil cuando se navega desde redes públicas, pero no habilita por sí misma partidos premium ni garantiza el acceso a catálogos deportivos extranjeros.

Cada plataforma puede establecer controles geográficos y restricciones propias. Quien se encuentre fuera de Argentina debería comprobar qué servicio posee oficialmente los derechos del partido en ese territorio.

Racing necesita cortar una racha de seis partidos sin ganar

La Academia llega bajo presión. Acumula seis encuentros consecutivos sin triunfos en el Torneo Clausura y aparece 14° en la Zona B con solamente cinco puntos.

Atlético Tucumán tiene una situación bastante diferente: suma 10 unidades y ocupa el octavo puesto, el último que entrega actualmente un lugar en los playoffs.

Equipo Puntos Posición Zona B Atlético Tucumán 10 8° Racing 5 14°

Racing viene de perder 3-1 contra Independiente Rivadavia en Mendoza. El Decano, por su parte, llega mostrando una defensa difícil de vulnerar y viene de empatar sin goles frente a Belgrano.

Marcos Rojo e Ignacio Rodríguez pueden volver en Racing

Juan Pablo Vojvoda recibió buenas noticias durante la semana: Marcos Rojo e Ignacio Rodríguez volvieron a entrenarse junto al plantel después de superar sus respectivas molestias.

El entrenador todavía mantiene varias dudas, especialmente en la defensa, el mediocampo y uno de los acompañantes de Adrián Martínez.

Probables formaciones de Racing y Atlético Tucumán

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Matías Pérez, Gonzalo Escudero o Marcos Rojo, Alfonso Espino o Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico o Matías Zaracho; Matko Miljevic; Lautaro Díaz o Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Ignacio Galván, Luciano Vallejo, Clever Ferreira, Leonel Di Plácido; Lautaro Godoy, Leonel Vega; Nicolás Laméndola, Franco Nicola, Renzo Tesuri; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Las alineaciones quedarán confirmadas aproximadamente una hora antes del comienzo.

El último partido de Primera del domingo comenzará a las 21:30 y podrá verse en Argentina por ESPN Premium.