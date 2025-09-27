Ver ESPN en vivo: todas las alternativas para ver online

Si estás buscando cómo ver ESPN en vivo desde Argentina, aquí te presentamos todas las opciones legales disponibles actualmente, tanto por streaming como por televisión. Ya sea que quieras seguir la Premier League, la Liga Profesional de Fútbol o eventos de UFC, tenés alternativas para disfrutar del contenido en directo.
📺 Plataformas para ver ESPN en vivo en Argentina
1. Disney+ (Plan Premium con ESPN)
Disney+ ofrece acceso a los canales ESPN y ESPN3, permitiendo ver partidos de fútbol, UFC, tenis y más. Este plan incluye contenido de Star+ y ESPN, y está disponible en dispositivos como Smart TVs, celulares, tablets y computadoras. Es una de las opciones más completas para acceder al contenido deportivo de ESPN en Argentina.
2. DirecTV GO
DirecTV GO es una plataforma de streaming que ofrece acceso a canales deportivos como ESPN, TNT Sports y el Pack Fútbol. Los precios varían según el plan elegido. Es ideal si ya eres cliente de DirecTV o buscas flexibilidad para ver desde tu celular, tablet o Smart TV.
3. Claro Video
Claro Video es un servicio de televisión paga en Argentina que transmite fútbol a través de canales como ESPN, TNT Sports y TyC Sports. Ofrece calidad HD y estabilidad, pero requiere una suscripción que varía según el plan. Es una opción legal y segura, ideal si tienes cable o accedes a su servicio de streaming.
4. Fanatiz
Fanatiz es una plataforma de streaming que ofrece acceso a canales deportivos internacionales, incluyendo TyC Sports Internacional, beIN Sports y GolTV. Permite a los usuarios ver partidos en vivo de ligas como la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, la Ligue 1 francesa y más.
5. DAZN
DAZN es una plataforma de streaming que ofrece acceso a deportes en vivo, incluyendo fútbol, boxeo y MMA. Aunque su disponibilidad en Argentina puede variar, es una opción a considerar para quienes buscan contenido deportivo adicional.
6. Pluto TV
Pluto TV es una plataforma gratuita que ofrece una variedad de canales temáticos, incluyendo algunos dedicados a deportes como fútbol, boxeo o surf. Aunque no siempre transmite en vivo las ligas principales, es ideal para disfrutar de repeticiones de partidos clásicos, documentales deportivos y eventos específicos sin coste.
7. ESPN Deportes (sitio web oficial)
ESPN Deportes ofrece transmisiones en vivo de eventos deportivos, incluyendo fútbol, baloncesto y más. A través de su sitio web oficial, podés acceder a contenido en vivo y bajo demanda, así como a análisis y resúmenes de los partidos.
✅ Recomendaciones para elegir la mejor opción
- Si ya tenés Disney+ con el plan Premium, tenés acceso a ESPN y ESPN3 sin costo adicional.
- Si sos cliente de DirecTV o Claro, podés acceder a ESPN a través de sus servicios de televisión paga o streaming.
- Si buscás una opción económica, Pluto TV ofrece contenido deportivo sin necesidad de suscripción.
- Si te interesa contenido deportivo internacional, Fanatiz y DAZN son plataformas especializadas en deportes.