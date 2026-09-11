La pava eléctrica suele llamar la atención cuando se mira la etiqueta: muchos modelos rondan los 2.000 watts de potencia. A primera vista parece un consumo enorme. Sin embargo, el dato por sí solo no dice cuánto representa en la factura porque el equipo normalmente funciona sólo durante unos minutos.

La clave es convertir esa potencia en energía consumida según el tiempo real de uso. Con una cuenta sencilla se puede estimar cuánto gasta cada hervor y cuánto representa al mes, sin necesidad de adivinar.

Electrodomésticos: cuánto consume realmente una pava eléctrica

La tabla de consumo básico del ENRE toma como referencia una pava eléctrica de 1,7 litros y 2.000 W. Dos mil watts equivalen a 2 kW. Si permaneciera encendida durante una hora completa, consumiría 2 kWh.

Pero una pava no suele estar una hora seguida. Con esa misma potencia, el consumo teórico cambia así:

Tiempo encendida Consumo aproximado a 2.000 W 3 minutos 0,10 kWh 5 minutos 0,17 kWh 10 minutos 0,33 kWh 60 minutos 2,00 kWh

Son cálculos matemáticos sobre una potencia de 2 kW. El tiempo real depende del modelo, la cantidad de agua, la temperatura inicial y el corte automático. La referencia oficial de potencia está publicada en el listado del ENRE.

Cómo calcular cuánto cuesta cada hervor

Una vez estimados los kWh, falta conocer el precio efectivo de la energía en tu factura. La fórmula es:

kWh consumidos × precio final del kWh aplicable = costo aproximado.

No conviene publicar un único valor en pesos como si sirviera para todo el país. Las tarifas cambian según distribuidora, jurisdicción, nivel de consumo, subsidios, cargos e impuestos. Por eso, para una cuenta personal, hay que tomar el precio que figure en la propia factura.

Si querés comparar con otros equipos, la potencia y el tiempo de uso explican cuáles son los electrodomésticos que más consumen en una vivienda.

Hervir más agua de la necesaria hace trabajar más tiempo a la pava

La manera más simple de evitar consumo innecesario es calentar sólo la cantidad de agua que vas a usar. Cuanto mayor es el volumen, más energía hace falta para elevar su temperatura y más tiempo permanece funcionando la resistencia.

Si querés una taza, llenar la pava hasta el máximo sólo para desechar después el resto obliga al equipo a realizar un trabajo que no vas a aprovechar. En cambio, respetar el nivel mínimo indicado por el fabricante y cargar lo necesario reduce el tiempo de calentamiento.

La potencia alta no significa que sea el aparato que más gasta al mes

Éste es el punto que suele generar confusión. Una pava de 2.000 W tiene una potencia similar a la de otros aparatos de calor, pero el consumo mensual depende del tiempo acumulado. Un calefactor de 1.500 W utilizado varias horas por día puede consumir muchísimo más energía que una pava usada unos pocos minutos.

También ocurre lo contrario con la heladera: su potencia instantánea es menor, pero trabaja de manera intermitente durante las 24 horas. Por eso comparar únicamente watts no alcanza.

El sarro también merece atención

Con el uso pueden aparecer depósitos minerales en el interior. Además de afectar la limpieza y el aspecto, conviene retirarlos siguiendo el método recomendado para el material y el fabricante. Hay una guía para sacar el sarro de la pava eléctrica sin dañarla con alternativas simples para el mantenimiento.

No uses objetos metálicos o abrasivos que puedan dañar la resistencia o el revestimiento. Y antes de limpiar, desenchufá el equipo y dejalo enfriar.

¿Conviene desenchufarla cuando no se usa?

Una pava básica con interruptor mecánico no tiene el mismo consumo en espera que un aparato con pantalla, WiFi o controles electrónicos. Aun así, como regla general, el ENRE recomienda desenchufar pequeños electrodomésticos que permanecerán sin uso durante períodos prolongados.

La mayor parte del consumo de una pava convencional ocurre mientras calienta el agua. Por eso, para este aparato, suele ser más importante controlar la cantidad de agua y la cantidad de hervores diarios que obsesionarse con segundos de enchufe.

La cuenta rápida para recordar

Si tu pava es de 2.000 W, pensala como un equipo de 2 kW. Cada cinco minutos de funcionamiento continuo representan aproximadamente 0,17 kWh. Multiplicá ese dato por la cantidad de usos y después por el valor de la energía de tu factura.

Así se puede saber si la pava tiene un impacto relevante en tu caso concreto. La potencia es alta, sí, pero el tiempo de uso normalmente es corto: son las dos variables juntas las que determinan el consumo real.