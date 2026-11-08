Cambios en los préstamos hipotecarios: qué requisitos eliminaron y quiénes pueden acceder tras la nueva medida

A través de la Comunicación B 13240 del Banco Central, se modificaron los requisitos para los créditos hipotecarios financiados con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

La medida elimina la restricción de destinar el dinero de forma exclusiva a una “primera vivienda” y amplía el alcance hacia el concepto de vivienda única o de ocupación permanente.

Quiénes pueden calificar bajo el nuevo criterio del Banco Central

El nuevo esquema beneficia tanto a quienes no poseen propiedades como a personas que figuran como titulares pero no disponen del uso real del inmueble:

Herederos con partes indivisas: personas que recibieron una porción de una propiedad pero no disponen de la vivienda para habitarla.

personas que recibieron una porción de una propiedad pero no disponen de la vivienda para habitarla. Inmuebles con usufructo: titulares de propiedades cuyo uso y goce corresponde formalmente a un tercero.

titulares de propiedades cuyo uso y goce corresponde formalmente a un tercero. Viviendas cedidas: propietarios que cedieron legalmente el uso del inmueble a otras personas.

propietarios que cedieron legalmente el uso del inmueble a otras personas. Reubicación habitacional: solicitantes que necesiten cambiar su situación y puedan acreditar documentalmente que no disponen de otra vivienda utilizable.

La evaluación final del legajo y la documentación presentada quedará a cargo de cada entidad bancaria participante.

Montos, tasas y plazos vigentes para la segunda etapa del programa

El programa impulsado por el Ministerio de Economía mantiene topes máximos y condiciones financieras fijadas por el FGS:

Monto máximo a solicitar: hasta 150.000 UVA por operación.

hasta por operación. Tasa de interés aplicable: un máximo de UVA más 7,5% anual .

un máximo de . Plazo de devolución: un período mínimo de 15 años .

un período mínimo de . Destinos del crédito: compra, construcción, ampliación o refacción de viviendas.

Cabe recordar que las cuotas y el saldo deudor se ajustan mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) según la evolución de la inflación.

El mercado en récord: saldo total de $9,6 billones en préstamos para vivienda

La flexibilización de los requisitos se da en un contexto de fuerte aceleración en las colocaciones del sistema financiero.

Durante octubre, el saldo total de los préstamos hipotecarios alcanzó los $9,6 billones, tras sumar un récord mensual de $481.677 millones.

El reporte de First Capital Group detalló un crecimiento nominal del 5,3% mensual en octubre y un salto interanual acumulado del 64,3%.

La línea de mayor avance real frente a los créditos comerciales y personales

Al descontar el efecto de la inflación, el crédito hipotecario mostró un avance real del 3,3% mensual y del 23,7% en los últimos 12 meses.

Este comportamiento ubica a las líneas para la vivienda como las de mejor desempeño dentro de la cartera bancaria, donde otras opciones sufrieron caídas:

Préstamos comerciales: avanzaron un 4,2% real .

avanzaron un . Préstamos personales: registraron una caída real del 8,3% .

registraron una . Créditos prendarios: retrocedieron un 10,4% en términos reales .

retrocedieron un . Tarjetas de crédito: sufrieron una baja real del 12,2%.

En el período comprendido entre agosto y octubre, la financiación para vivienda incorporó $1,35 billones al mercado, explicando el 22,6% de la expansión total del crédito bancario en pesos.