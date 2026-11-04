Las campanas de las iglesias sonarán durante 10 minutos para recibir al papa León XIV

La Argentina se prepara para vivir un acontecimiento religioso histórico. El próximo domingo 8 de noviembre, a las 16:30 horas, las campanas de las iglesias de todo el país repicarán simultáneamente durante diez minutos para dar la bienvenida al papa León XIV, quien arribará al país para iniciar una visita apostólica de cuatro días.

La iniciativa fue anunciada por el Arzobispado de Buenos Aires, encabezado por monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, como parte de una serie de actividades destinadas a acompañar la llegada del Sumo Pontífice.

El repique de campanas coincidirá con el aterrizaje del avión de Aerolíneas Argentinas que trasladará al Papa desde Montevideo hasta el Aeroparque Jorge Newbery.

Banderas argentinas y oraciones especiales

Además del tradicional sonido de las campanas, las autoridades eclesiásticas invitaron a parroquias, colegios, congregaciones religiosas e instituciones católicas a colocar las banderas argentina y papal en sus edificios entre el 5 y el 12 de noviembre.

También se convocó a los vecinos a sumarse a esta bienvenida, adornando balcones y viviendas con los símbolos nacionales y pontificios.

Por otra parte, durante las celebraciones religiosas se elevarán oraciones especiales por el Santo Padre y por los frutos de su visita a la Argentina.

Una visita histórica después de casi cuatro décadas

La llegada de León XIV marcará el regreso de un Papa a la Argentina después de 39 años, desde la histórica visita de Juan Pablo II en 1987.

La agenda oficial se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre e incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Precisamente, el miércoles 11 de noviembre, a las 10:00 horas, el Pontífice presidirá una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los lugares más representativos de la fe católica argentina.

De esta manera, el próximo domingo, el sonido de las campanas marcará el comienzo de cuatro jornadas de celebraciones, encuentros y manifestaciones de fe que convocarán a miles de fieles de distintos puntos del país.