Visita del papa león xiv: pampita acampará 12 horas antes para conseguir lugar en la misa de palermo

Si planeás asistir a la histórica misa que encabezará el pontífice en el país, la furia por conseguir un buen lugar ya moviliza a miles de fieles y figuras públicas.
La modelo y conductora Carolina “Pampita” Ardohain confirmó que participará de la celebración religiosa del lunes 9 de noviembre y reveló la llamativa preparación que organizó.
Una vigilia de 12 horas y la preparación con bolsa de dormir
Para no quedarse lejos del escenario principal, Pampita se instalará en el predio desde la noche anterior junto a dos amigas cercanas.
Las campanas de las iglesias sonarán durante 10 minutos para recibir al papa León XIV
“Vamos a dormir ahí desde temprano, voy a estar 12 horas antes de la misa. Ya tengo bolsa de dormir y el bolsito”, detalló la conductora.
La modelo explicó que llevará comida, bebidas y todo lo indispensable para resistir las largas horas a la intemperie.
La complicación logística que admitió la conductora
A pesar de haber planificado el equipamiento para pasar la noche, Pampita reconoció que hay un aspecto clave que aún le preocupa.
El papa León XIV ya vuela hacia Sudamérica: llegará hoy a Uruguay y el domingo estará en Argentina
“El tema baño se me está complicando, pero algo vamos a resolver”, admitió entre risas durante una entrevista televisiva.
La misa está programada para las 11:30 del lunes 9 de noviembre y se espera una multitud de fieles durante toda la jornada.
El operativo sanitario y los puestos de asistencia en el predio
Para atender a la multitud durante la vigilia y la ceremonia, las autoridades desplegarán un amplio operativo de contención:
- Salud y emergencia: el SAME dispondrá de 50 ambulancias en total (25 sobre el corredor principal y 25 distribuidas en el recorrido del papamóvil).
- Puntos de hidratación: se instalarán puestos de agua cada 70 metros para abastecer a los asistentes.
- Espacios religiosos: el predio contará con más de 30 carpas eucarísticas y baterías de baños químicos.
Devoción religiosa: de la caminata a Luján a la misa papal
La decisión de acampar para ver al pontífice se suma a las habituales demostraciones de fe que suele realizar la conductora.
En octubre pasado, la modelo volvió a completar los 47 kilómetros de la Peregrinación a Luján en un trayecto que le demandó 12 horas de caminata.
Cancelaron la presentación de Axel ante el papa León XIV: de un reclamo de $2 millones a una demanda por extorsión
“Una misa con un Papa, rezar con millones de personas, se va a sentir una energía espectacular“, expresó entusiasmada sobre el evento.