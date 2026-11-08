Visita del papa león xiv: pampita acampará 12 horas antes para conseguir lugar en la misa de palermo

Si planeás asistir a la histórica misa que encabezará el pontífice en el país, la furia por conseguir un buen lugar ya moviliza a miles de fieles y figuras públicas.

La modelo y conductora Carolina “Pampita” Ardohain confirmó que participará de la celebración religiosa del lunes 9 de noviembre y reveló la llamativa preparación que organizó.

Una vigilia de 12 horas y la preparación con bolsa de dormir

Para no quedarse lejos del escenario principal, Pampita se instalará en el predio desde la noche anterior junto a dos amigas cercanas.

“Vamos a dormir ahí desde temprano, voy a estar 12 horas antes de la misa. Ya tengo bolsa de dormir y el bolsito”, detalló la conductora.

La modelo explicó que llevará comida, bebidas y todo lo indispensable para resistir las largas horas a la intemperie.

La complicación logística que admitió la conductora

A pesar de haber planificado el equipamiento para pasar la noche, Pampita reconoció que hay un aspecto clave que aún le preocupa.

“El tema baño se me está complicando, pero algo vamos a resolver”, admitió entre risas durante una entrevista televisiva.

La misa está programada para las 11:30 del lunes 9 de noviembre y se espera una multitud de fieles durante toda la jornada.

El operativo sanitario y los puestos de asistencia en el predio

Para atender a la multitud durante la vigilia y la ceremonia, las autoridades desplegarán un amplio operativo de contención:

Salud y emergencia: el SAME dispondrá de 50 ambulancias en total (25 sobre el corredor principal y 25 distribuidas en el recorrido del papamóvil).

el SAME dispondrá de (25 sobre el corredor principal y 25 distribuidas en el recorrido del papamóvil). Puntos de hidratación: se instalarán puestos de agua cada 70 metros para abastecer a los asistentes.

se instalarán puestos de agua para abastecer a los asistentes. Espacios religiosos: el predio contará con más de 30 carpas eucarísticas y baterías de baños químicos.

Devoción religiosa: de la caminata a Luján a la misa papal

La decisión de acampar para ver al pontífice se suma a las habituales demostraciones de fe que suele realizar la conductora.

En octubre pasado, la modelo volvió a completar los 47 kilómetros de la Peregrinación a Luján en un trayecto que le demandó 12 horas de caminata.

“Una misa con un Papa, rezar con millones de personas, se va a sentir una energía espectacular“, expresó entusiasmada sobre el evento.