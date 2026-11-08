Visita del papa León XIV: Pampita acampará 12 horas antes para conseguir lugar en la misa de Palermo

Por Denisse Helman
Visita del papa león xiv: pampita acampará 12 horas antes para conseguir lugar en la misa de palermo

Si planeás asistir a la histórica misa que encabezará el pontífice en el país, la furia por conseguir un buen lugar ya moviliza a miles de fieles y figuras públicas.

La modelo y conductora Carolina “Pampita” Ardohain confirmó que participará de la celebración religiosa del lunes 9 de noviembre y reveló la llamativa preparación que organizó.

Una vigilia de 12 horas y la preparación con bolsa de dormir

Para no quedarse lejos del escenario principal, Pampita se instalará en el predio desde la noche anterior junto a dos amigas cercanas.

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“Vamos a dormir ahí desde temprano, voy a estar 12 horas antes de la misa. Ya tengo bolsa de dormir y el bolsito”, detalló la conductora.

La modelo explicó que llevará comida, bebidas y todo lo indispensable para resistir las largas horas a la intemperie.

La complicación logística que admitió la conductora

A pesar de haber planificado el equipamiento para pasar la noche, Pampita reconoció que hay un aspecto clave que aún le preocupa.

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El tema baño se me está complicando, pero algo vamos a resolver”, admitió entre risas durante una entrevista televisiva.

La misa está programada para las 11:30 del lunes 9 de noviembre y se espera una multitud de fieles durante toda la jornada.

El operativo sanitario y los puestos de asistencia en el predio

Para atender a la multitud durante la vigilia y la ceremonia, las autoridades desplegarán un amplio operativo de contención:

  • Salud y emergencia: el SAME dispondrá de 50 ambulancias en total (25 sobre el corredor principal y 25 distribuidas en el recorrido del papamóvil).
  • Puntos de hidratación: se instalarán puestos de agua cada 70 metros para abastecer a los asistentes.
  • Espacios religiosos: el predio contará con más de 30 carpas eucarísticas y baterías de baños químicos.

Devoción religiosa: de la caminata a Luján a la misa papal

La decisión de acampar para ver al pontífice se suma a las habituales demostraciones de fe que suele realizar la conductora.

En octubre pasado, la modelo volvió a completar los 47 kilómetros de la Peregrinación a Luján en un trayecto que le demandó 12 horas de caminata.

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“Una misa con un Papa, rezar con millones de personas, se va a sentir una energía espectacular“, expresó entusiasmada sobre el evento.

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