Por la visita del Papa, los camiones no podrán circular en determinadas rutas bonaerenses

Desde este viernes 6 de noviembre de 2026 comenzaron a aplicarse restricciones especiales para la circulación de camiones y vehículos de transporte de cargas en distintas rutas nacionales y autopistas del país, incluyendo importantes corredores de la provincia de Buenos Aires.

La decisión fue adoptada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), mediante la Disposición 370/2026, como parte del operativo de seguridad y organización del tránsito previsto para la visita del papa León XIV a la Argentina.

La medida se mantendrá vigente hasta el viernes 13 de noviembre inclusive, con el objetivo de facilitar los desplazamientos, prevenir inconvenientes viales y garantizar mejores condiciones de circulación durante las actividades programadas.

¿En qué horarios no podrán circular los camiones?

Las restricciones se aplicarán diariamente entre las 6:00 y las 22:00 horas, en ambos sentidos de los tramos comprendidos.

Esto significa que los vehículos alcanzados por la disposición podrán circular durante la madrugada, entre las 22:00 y las 6:00 horas del día siguiente.

La prohibición comprende camiones medianos y pesados, acoplados y semirremolques, correspondientes a las categorías N2, N3, O3 y O4.

¿Qué rutas bonaerenses tendrán restricciones?

En la provincia de Buenos Aires, los principales tramos afectados son:

Ruta Nacional 5: entre Chivilcoy y Luján.

entre Chivilcoy y Luján. Ruta Nacional 7: entre Carmen de Areco y Luján.

entre Carmen de Areco y Luján. Acceso Oeste: entre Luján y la avenida General Paz.

entre Luján y la avenida General Paz. Ruta Nacional 9: entre Campana y la avenida General Paz.

entre Campana y la avenida General Paz. Ruta Nacional 8: entre el peaje Larena, en Pilar, y el Acceso Norte.

entre el peaje Larena, en Pilar, y el Acceso Norte. Ruta Nacional 205 y Autopista Ezeiza-Cañuelas: entre Cañuelas y la avenida General Paz.

entre Cañuelas y la avenida General Paz. Autopista Buenos Aires-La Plata: entre Hudson y la Ciudad de Buenos Aires.

También se establecieron restricciones en diferentes rutas de la provincia de Córdoba.

Es importante aclarar que no se trata de una prohibición general para todas las rutas bonaerenses. La medida alcanza exclusivamente a los corredores y tramos determinados por la normativa.

¿Qué transportes están exceptuados?

La disposición contempla excepciones para garantizar el abastecimiento de productos esenciales y el funcionamiento de servicios indispensables.

Entre los vehículos autorizados a circular se encuentran aquellos que transporten combustibles, medicamentos, leche y productos lácteos, animales vivos, frutas, verduras y gases medicinales.

También quedan exceptuados los vehículos de emergencia, asistencia vial, transporte de residuos urbanos y determinadas unidades destinadas a los medios de comunicación, entre otros servicios contemplados por la normativa.

¿Qué sucede con los automóviles particulares?

Las restricciones no afectan a los automóviles particulares, motocicletas ni camionetas de uso habitual, que podrán continuar circulando por los corredores mencionados, aunque deberán respetar los eventuales controles y operativos especiales.

Desde los organismos de seguridad vial recomendaron a los transportistas planificar sus recorridos con anticipación, verificar los horarios permitidos y considerar posibles trayectos alternativos.

El operativo forma parte de las medidas especiales dispuestas ante la importante movilización de personas que se espera durante la visita del pontífice a nuestro país.