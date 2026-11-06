Cerró una histórica papelera en la provincia de buenos aires y 160 trabajadores se quedaron sin empleo

Una profunda preocupación atraviesa a la comunidad de Tornquist, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, tras conocerse el cierre definitivo de Papelera del Sur, una histórica industria con más de seis décadas de actividad que dejará sin trabajo a aproximadamente 160 empleados.

La decisión fue comunicada por representantes de la empresa a las autoridades sindicales y representa uno de los golpes más importantes para la economía de esta localidad bonaerense, donde la fábrica constituía una de las principales fuentes de empleo privado.

El cierre y sus motivos

La compañía, dedicada a la fabricación de cartulinas recicladas utilizadas principalmente en envases, atravesaba dificultades económicas desde hacía varios años.

Según explicaron los representantes empresariales, la producción nacional dejó de resultar rentable frente a la competencia de productos importados, a lo que se sumaron los elevados costos operativos y la antigüedad de parte de la maquinaria industrial.

La planta llevaba varios meses con problemas de producción y suspensiones de personal, aunque los trabajadores mantenían expectativas de que pudiera recuperarse la actividad.

Finalmente, la empresa resolvió cerrar sus instalaciones y avanzar con la desvinculación de todo el personal.

Un fuerte impacto para toda la comunidad

El cierre afecta directamente a unos 110 trabajadores comprendidos en el convenio colectivo papelero y otros 50 empleados fuera de convenio.

Sin embargo, las consecuencias económicas podrían extenderse mucho más allá de las familias afectadas.

Transportistas, proveedores, prestadores de servicios y comercios de Tornquist también podrían sufrir las consecuencias de la desaparición de una industria que durante décadas contribuyó al movimiento económico de la localidad.

El secretario general del sindicato papelero, Gustavo Lanaro, expresó su preocupación por la situación y advirtió sobre las dificultades que atravesará la comunidad ante la pérdida de tantos puestos laborales.

Intervino el Gobierno de la Provincia

Ante la gravedad del conflicto, el Ministerio de Trabajo bonaerense dispuso intervenir de oficio y convocó a representantes de la empresa y del sindicato a una audiencia para este viernes 6 de noviembre.

El objetivo es analizar la situación de los trabajadores y evaluar posibles instancias de negociación frente a la decisión empresarial.

Por su parte, los responsables de la compañía manifestaron su intención de completar el pago de las indemnizaciones y liquidaciones correspondientes antes de finalizar noviembre.

El final de una industria histórica

Con más de 60 años de trayectoria, Papelera del Sur formaba parte de la identidad productiva de Tornquist.

Su cierre no solamente representa la pérdida de aproximadamente 160 puestos de trabajo, sino también un duro golpe para la actividad industrial del interior bonaerense, en un escenario donde distintas empresas enfrentan dificultades para sostener sus niveles de producción y competitividad.

La comunidad permanece a la expectativa de los resultados de las gestiones oficiales y sindicales, mientras numerosas familias afrontan la incertidumbre sobre su futuro laboral.