Un exjuez de la suprema corte bonaerense se incrustó con su camioneta en un comercio

Un impactante accidente ocurrió en City Bell, partido de La Plata, cuando un exintegrante del máximo tribunal de Justicia de la provincia de Buenos Aires perdió el control de su camioneta y terminó dentro de un centro de estética. El vehículo atravesó la vidriera del establecimiento, provocó importantes destrozos y alcanzó a cinco mujeres que se encontraban en el lugar.

El protagonista del episodio fue Francisco Roncoroni, de 85 años, quien se desempeñó como ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. El accidente ocurrió el miércoles 4 de noviembre, minutos antes de las 18.30, en el comercio denominado Fefi, ubicado en la calle 467, entre 135 y 136, de City Bell.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el exmagistrado conducía una Volkswagen Taos cuando, por circunstancias que todavía se investigan, perdió el control del vehículo y avanzó directamente hacia el frente del establecimiento.

La camioneta atravesó la entrada vidriada y continuó su recorrido varios metros dentro del local, donde había empleadas y clientas.

Momentos de desesperación dentro del comercio

En el establecimiento se encontraban tres trabajadoras y una clienta, mientras una quinta mujer llegaba al lugar.

Una de las empleadas se había acercado a la entrada para recibirla cuando apareció inesperadamente la camioneta, que irrumpió en el salón y alcanzó a las personas que estaban en su trayectoria.

Las cinco mujeres sufrieron golpes, aunque ninguna presentó lesiones de gravedad. El conductor tampoco sufrió heridas importantes.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio y las imágenes comenzaron a circular en las redes sociales, mostrando la violencia del impacto y los daños ocasionados.

Destrozos millonarios

El choque provocó la destrucción de gran parte del frente vidriado y afectó numerosos elementos del interior del establecimiento.

Entre los objetos dañados se encontraban sillones, mesas de trabajo, sillas y mobiliario utilizado para la atención de las clientas.

De acuerdo con estimaciones preliminares difundidas por medios locales, los daños materiales rondarían los 15 millones de pesos, aunque el monto definitivo dependerá de la evaluación de las reparaciones necesarias.

Investigan cómo se produjo el accidente

Tras lo ocurrido, intervino personal del Comando de Patrullas de La Plata, Base Norte, y se iniciaron las actuaciones correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 15 de La Plata, que dispuso las medidas necesarias para establecer las circunstancias del accidente.

Una de las hipótesis difundidas indica que el conductor habría realizado una maniobra equivocada al intentar retirar su vehículo de un estacionamiento. Sin embargo, esa versión todavía no fue confirmada oficialmente.

Roncoroni integró la Suprema Corte bonaerense desde 2002 hasta su jubilación en 2007 y anteriormente ocupó distintos cargos dentro del Poder Judicial provincial.

El episodio generó una fuerte repercusión por las características del choque, la cantidad de personas que se encontraban dentro del comercio y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

Pese a la magnitud de los destrozos, el accidente no dejó víctimas con heridas de gravedad.