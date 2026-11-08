Autos eléctricos e híbridos: el gobierno abrió un cupo de 50. 000 unidades con arancel 0% para 2027

Si estás pensando en cambiar el auto o querés conocer cómo evolucionará el mercado de vehículos sustentables, el Gobierno oficializó una medida clave para el sector.

A través de la Disposición 451/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía habilitó un cupo de 50.000 vehículos eléctricos e híbridos para 2027, los cuales podrán ingresar al país sin pagar el arancel extrazona del 35%.

Arancel cero y límites de valor FOB para los vehículos autorizados

La medida otorga una ventaja tributaria directa al reducir el Derecho de Importación Extrazona del 35% al 0% para modelos con tecnologías alternativas.

Sin embargo, para acceder a este esquema las unidades deberán respetar topes máximos de valor FOB (precio de fábrica previo a fletes y gastos de importación):

Híbridos ligeros: valor FOB máximo de US$ 16.000 .

valor FOB máximo de . Híbridos convencionales y enchufables: límite de US$ 18.000 .

límite de . Eléctricos puros: tope fijado en US$ 35.000.

Esquema de reparto: 50% para terminales y 50% para importadores

El volumen total de 50.000 unidades autorizadas se dividirá en partes iguales entre las fábricas radicadas en el país y las empresas importadoras.

Las 25.000 unidades destinadas a terminales asignarán 750 vehículos fijos por empresa y el resto se distribuirá según su participación en la producción nacional y patentamientos de electrificados (2024-octubre de 2026).

Por su parte, las 25.000 unidades para importadores se fraccionarán en cinco categorías, reservando un 20% del cupo para nuevos operadores y exigiendo un cumplimiento del 30% en asignaciones previas.

Importación a cambio de cargadores: el requisito de inversión en infraestructura

Una de las principales novedades del régimen es que se reservarán 2.500 unidades para empresas que inviertan en redes de carga.

Los nuevos importadores que pretendan acceder a este beneficio deberán comprometer la instalación de al menos 20 puntos de carga eléctrica, los cuales deberán estar plenamente operativos antes del 31 de enero de 2028.

Para garantizar la concreción de las obras, las firmas tendrán que presentar garantías equivalentes al beneficio arancelario obtenido, ejecutables en caso de incumplimiento.

Fechas límite y trámites para acceder al cupo 2027

Las empresas interesadas en participar de la convocatoria tendrán un plazo acotado para elevar sus carpetas técnicas y financieras.

Las solicitudes deberán presentarse a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) hasta las 23:59 del 17 de noviembre de 2026.

Aquellas firmas que resulten adjudicadas y decidan no utilizar la totalidad asignada podrán renunciar al cupo sin penalidad hasta el 31 de enero de 2027.