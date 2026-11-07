Noviembre sorprende con mañanas frías: ¿cuándo volverá el calor?

Después de varios días de temperaturas primaverales y condiciones inestables, la provincia de Buenos Aires atraviesa un fin de semana marcado por el ingreso de aire frío, mañanas con bajas temperaturas y una progresiva mejora del tiempo. El domingo se perfila como la jornada más agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El segundo fin de semana de noviembre comenzó con un cambio notable en las condiciones meteorológicas en buena parte del territorio bonaerense. El avance de un frente frío provocó un descenso de las temperaturas y el predominio de vientos del sector sur, dejando un ambiente considerablemente más fresco que el registrado durante los días anteriores.

Sin embargo, las perspectivas son alentadoras: el tiempo tenderá a estabilizarse y el sol recuperará protagonismo, especialmente durante el domingo 8 de noviembre.

Sábado 7 de noviembre: mañana fría y tarde fresca

Este sábado comenzó con temperaturas bajas para la época del año, especialmente en sectores del interior provincial, donde los termómetros descendieron hasta valores cercanos a los 5 y 9 grados.

Durante la jornada se espera una combinación de cielo parcialmente nublado y períodos soleados, con diferencias de nubosidad según la región.

Las temperaturas máximas se ubicarán, en términos generales, entre los 16 y 20 grados, mientras que el viento del sur y sudoeste podría incrementar la sensación de frescura, principalmente en zonas abiertas y áreas rurales.

En la mayor parte del territorio provincial no se esperan precipitaciones significativas durante el resto del día.

Hacia la tarde, la disminución de la nubosidad permitirá disfrutar de condiciones más agradables, aunque al caer la noche volverá a sentirse el descenso térmico.

☀️ Domingo 8 de noviembre: vuelve el sol y sube la temperatura

El domingo ofrecerá condiciones meteorológicas más favorables en gran parte de la provincia de Buenos Aires.

El cielo estará mayormente despejado, con abundante presencia de sol y sin lluvias importantes previstas.

La mañana será nuevamente fría, con temperaturas mínimas que podrían ubicarse entre los 5 y 10 grados en distintas localidades del interior, e incluso valores inferiores en sectores rurales del sudeste bonaerense.

No obstante, durante la tarde se producirá una recuperación térmica y las máximas alcanzarán aproximadamente entre 20 y 23 grados, dependiendo de la región.

Estas condiciones permitirán disfrutar de una jornada típicamente primaveral, con una importante diferencia de temperatura entre las primeras horas de la mañana y la tarde.

🌾 Cómo estará el tiempo en el interior bonaerense

En las regiones centro, este, sudeste y norte de la provincia se espera una evolución favorable de las condiciones meteorológicas.

En localidades del corredor de la Autovía 2, la Cuenca del Salado y el interior bonaerense, el sábado estará caracterizado por un ambiente fresco y una tendencia hacia la estabilidad atmosférica.

Para el domingo, el predominio del sol y el incremento de las temperaturas favorecerán las actividades recreativas, deportivas y los encuentros al aire libre.

En el sudeste provincial, especialmente en áreas rurales, las bajas temperaturas de la madrugada podrían resultar más pronunciadas. Por ese motivo, se recomienda especial atención a la evolución de las mínimas.

🌡️ Qué sucederá durante el comienzo de la próxima semana

Las perspectivas indican que el lunes 9 de noviembre continuará la recuperación de las temperaturas, con tiempo mayormente estable y condiciones más templadas.

Entre el martes y el miércoles podría registrarse un nuevo ascenso térmico, con máximas que volverían a superar los 25 grados en diferentes sectores de la provincia.

De esta manera, el territorio bonaerense dejará atrás un breve período de aire frío para recuperar gradualmente las características habituales de la primavera.

En síntesis, el sábado será fresco, con viento y períodos de sol, mientras que el domingo llegará con mejores condiciones, cielo mayormente despejado y temperaturas más agradables durante la tarde.