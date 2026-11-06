El papa león xiv ya vuela hacia sudamérica: llegará hoy a uruguay y el domingo estará en argentina

El papa León XIV ya se encuentra rumbo a Sudamérica. Este viernes 6 de noviembre, el Sumo Pontífice partió desde Roma para iniciar una histórica gira apostólica que lo llevará por Uruguay, Argentina y Perú, en un recorrido de 12 días que se extenderá hasta el 17 de noviembre.

El avión Airbus A330-900 de ITA Airways despegó a las 7:05, hora italiana, desde el Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci-Fiumicino. Antes de abordar, el Papa saludó a las personas que se encontraban en la pista y emprendió su sexto viaje apostólico internacional desde el inicio de su pontificado.

La primera escala será Montevideo, donde está previsto que aterrice este viernes alrededor de las 16:30, hora de Uruguay y Argentina, después de aproximadamente trece horas y media de vuelo.

Uruguay será el primer país en recibirlo

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, encabezará la recepción oficial del Pontífice, quien posteriormente participará de una ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia de Montevideo.

Durante su estadía, que se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre, León XIV desarrollará actividades religiosas e institucionales en Montevideo, Paysandú y Florida.

Su visita despierta una enorme expectativa, ya que Uruguay no recibía a un Papa desde las visitas de Juan Pablo II en 1987 y 1988.

El domingo llegará a la Argentina

La segunda etapa del viaje tendrá como destino nuestro país, donde León XIV permanecerá desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre.

La agenda contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con encuentros con autoridades, celebraciones religiosas y reuniones con representantes de diferentes sectores de la sociedad.

Uno de los momentos más significativos tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre, a las 10:00, cuando el Santo Padre presida una multitudinaria misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina.

La celebración será especialmente importante para miles de fieles de la provincia de Buenos Aires, que esperan participar del encuentro.

Una gira histórica por tres países

Tras finalizar su visita a la Argentina, León XIV continuará hacia Perú, un país con el que mantiene una relación muy especial por sus años de actividad pastoral y su desempeño como obispo de Chiclayo.

El viaje concluirá el 17 de noviembre, cuando está previsto su regreso a Roma.

La partida del avión papal marca el comienzo de una de las visitas religiosas más esperadas del año en Sudamérica, con especial expectativa en la Argentina, donde ya se ultiman los preparativos para recibir al máximo representante de la Iglesia católica.