Lezama se prepara para vivir la segunda fiesta del deporte automotor

El próximo domingo 8 de noviembre, Lezama será escenario de la segunda edición de la Fiesta del Deporte Automotor, una propuesta que reunirá vehículos clásicos, motocicletas, espectáculos musicales, gastronomía y actividades para toda la familia.

El evento es organizado por el Club Atlético Manuel José Cobo y se desarrollará en el campo de deportes de la institución, donde se espera la participación de aficionados al automovilismo, vecinos y visitantes de distintas localidades de la región.

Una jornada a puro motor

Entre los principales atractivos se destacan las exhibiciones de automóviles clásicos, motocicletas, cafeteras y kartings, que permitirán apreciar diferentes vehículos y compartir experiencias entre quienes sienten una verdadera pasión por los motores.

La celebración también contará con un patio gastronómico y asado, ofreciendo distintas alternativas para disfrutar de una jornada al aire libre.

Música, danza y espectáculos en vivo

La programación artística incluirá las presentaciones de Topo Blanco, el ballet Arte Danza Folk, Diego Seal y Taikiri Trío, que aportarán música y entretenimiento a lo largo del encuentro.

Además, están previstos sorteos, premios y distintas sorpresas para quienes participen de esta segunda edición.

Una nueva propuesta para Lezama y la región

La Fiesta del Deporte Automotor busca consolidarse como un encuentro que combine la pasión por los vehículos con la recreación, la gastronomía y los espectáculos artísticos.

Desde el Club Atlético Manuel José Cobo, organizador de la iniciativa, se apuesta nuevamente a generar un espacio de encuentro para las familias y los aficionados de toda la región.

La cita será este domingo 8 de noviembre en el campo de deportes del Club aurinegro de la ciudad de Lezama, con una programación que promete convertir la jornada en una verdadera fiesta para grandes y chicos.