Cómo sacar el sarro de la pava eléctrica sin dañarla: método seguro paso a paso

Cómo sacar el sarro de la pava eléctrica sin arruinar la resistencia ni rayar el interior es una de esas tareas domésticas que parecen simples, pero se hacen mal con bastante frecuencia. Raspar el fondo con cuchillos, virulana o esponjas metálicas puede dañar el recubrimiento y no es necesario para eliminar los depósitos minerales.

El sarro aparece por los minerales presentes naturalmente en el agua y se vuelve más visible en zonas donde el agua es dura. Con el uso repetido puede dejar una capa blanca o gris en las paredes, el fondo y el filtro de la pava.

Además de la limpieza, el mantenimiento puede influir en la eficiencia del aparato. INFOZONA explicó en esta nota qué electrodomésticos concentran parte del consumo eléctrico del hogar.

Cómo sacar el sarro de la pava eléctrica con vinagre

Antes de empezar, revisá el manual de tu modelo. La proporción y el procedimiento pueden variar según el fabricante. Como referencia, manuales oficiales de Philips recomiendan utilizar agua y vinagre blanco para la descalcificación periódica.

Un procedimiento prudente es el siguiente:

Desenchufá la pava y asegurate de que esté fría antes de manipularla. Agregá agua suficiente para cubrir la zona con sarro. Calentá el agua si el manual del fabricante indica ese procedimiento. Una vez apagada, agregá vinagre blanco según la proporción recomendada para tu modelo. Dejá actuar la solución. Algunos fabricantes indican varias horas o incluso toda la noche cuando la acumulación es importante. Vaciá por completo la pava y enjuagala varias veces. Llenala con agua limpia, hervila y descartá esa agua antes de volver a usarla para consumo.

Philips, por ejemplo, indica en distintos manuales llenar primero parte de la pava con agua, calentarla, completar luego con vinagre blanco, dejar actuar y finalmente enjuagar y hervir agua limpia. No todos los modelos son iguales, por eso el manual específico tiene prioridad sobre cualquier receta general.

¿Se puede usar ácido cítrico?

Sí, siempre que el fabricante lo admita. Distintas guías oficiales de Philips mencionan el ácido cítrico como alternativa de descalcificación en determinados aparatos.

En este caso lo mejor es utilizar un producto apto para descalcificar y respetar la dosis indicada en el envase o en el manual. Agregar más cantidad no significa que vaya a limpiar mejor y puede dejar residuos difíciles de enjuagar.

Qué no conviene usar para limpiar una pava eléctrica

Lavandina o cloro: no son productos indicados para descalcificar una pava destinada a calentar agua de consumo.

no son productos indicados para descalcificar una pava destinada a calentar agua de consumo. Esponja de acero, cuchillo o virulana: pueden rayar el interior y dañar recubrimientos o resistencias.

pueden rayar el interior y dañar recubrimientos o resistencias. Limpiadores abrasivos: pueden dejar residuos y atacar materiales.

pueden dejar residuos y atacar materiales. Productos desincrustantes no aptos para electrodomésticos de cocina: revisá siempre que estén indicados para ese uso.

También conviene evitar mezclas caseras innecesarias. Combinar vinagre con bicarbonato produce espuma, pero ambos reaccionan entre sí y reducen buena parte de la acidez que justamente ayuda a disolver el sarro. Para descalcificar, es más lógico usar un método aprobado por el fabricante en lugar de mezclar varios productos.

Cómo limpiar el filtro de la pava

Muchas pavas tienen un pequeño filtro en el pico que retiene partículas de sarro. Si es removible, revisá el manual para retirarlo sin forzarlo.

En algunos modelos puede limpiarse con agua y un cepillo suave de nylon. Otros filtros pueden dejarse colocados durante el proceso de descalcificación. No intentes doblarlo o rasparlo con objetos metálicos porque puede romperse.

Cada cuánto conviene sacar el sarro

Depende de la dureza del agua y de cuántas veces uses la pava. Un manual de Philips recomienda, como referencia para uso normal, descalcificar aproximadamente una vez cada tres meses en zonas de agua blanda y una vez por mes en zonas de agua dura.

Más que seguir una fecha rígida, podés observar el interior. Si empiezan a aparecer depósitos blancos, el agua deja residuos visibles o el fondo se cubre rápidamente, conviene adelantar la limpieza.

La documentación oficial de Philips también señala que la descalcificación periódica ayuda a prolongar la vida útil del aparato.

Cómo hacer que el sarro tarde más en volver

No dejes agua estancada durante días dentro de la pava.

Vaciala cuando no la vayas a usar por un período prolongado.

Si en tu zona el agua es muy dura, el uso de agua filtrada puede reducir la acumulación.

Limpiá el filtro del pico cuando empiece a retener partículas.

No esperes a que se forme una costra gruesa para descalcificar.

Una capa fina es mucho más fácil de retirar que una acumulación de meses. Y, sobre todo, no hace falta raspar: el sarro se elimina mejor disolviéndolo que arrancándolo por fuerza.

Qué hacer después de la limpieza

El enjuague final es indispensable. Después de usar vinagre o un descalcificador apto, llená la pava con agua limpia, hervila y descartá esa primera carga. Si todavía queda olor, repetí el proceso con agua sola.

Cuando ya no haya residuos ni olor, la pava puede volver a utilizarse normalmente. Si el sarro no sale después de uno o dos ciclos, consultá el manual del modelo antes de aumentar concentraciones o probar productos diferentes.