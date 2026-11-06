El dolor de 160 trabajadores despedidos de una fábrica bonaerense llegó hasta la Vicepresidenta Villarruel

La vicepresidenta Victoria Villarruel compartió en sus redes sociales un video de los trabajadores de Papelera del Sur, ubicada en Tornquist, tras conocerse el cierre definitivo de la fábrica. La decisión afecta a unas 160 familias y genera una profunda preocupación en toda la comunidad.

El cierre de Papelera del Sur, una histórica industria con más de seis décadas de trayectoria en la localidad bonaerense de Tornquist, provocó una fuerte repercusión que llegó hasta la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

La funcionaria compartió en sus historias de Instagram un video de la asamblea de trabajadores, en el que se observa la angustia de los empleados luego de recibir la noticia de que la empresa dejará de funcionar definitivamente.

Villarruel difundió las imágenes sin agregar comentarios, en medio de los cuestionamientos a la política de apertura de importaciones del Gobierno nacional.

El dolor de los trabajadores

Uno de los momentos más conmovedores de la asamblea fue protagonizado por Gustavo Lanaro, secretario general del Sindicato de Papeleros, quien habló ante sus compañeros visiblemente emocionado.

Durante su intervención, el dirigente expresó la incertidumbre que atraviesan las familias afectadas y recordó que muchos trabajadores nacieron en Tornquist, construyeron allí sus hogares y desean continuar viviendo en la localidad.

La decisión empresarial alcanza a aproximadamente 160 empleados, entre personal comprendido en el convenio colectivo de trabajo y trabajadores que desempeñaban otras funciones.

Una fábrica que no pudo competir con las importaciones

Papelera del Sur, perteneciente al Grupo HZ, se dedicaba principalmente a la elaboración de cartulina utilizada para fabricar envases.

Según explicaron representantes sindicales, la empresa fundamentó su decisión en la falta de rentabilidad y las dificultades para competir con productos importados, especialmente aquellos provenientes de Brasil.

La planta llevaba aproximadamente siete meses sin actividad productiva, luego de atravesar un prolongado período de dificultades económicas.

El cierre también tendrá consecuencias para transportistas, proveedores, comercios y otras actividades vinculadas al funcionamiento de la industria.

Intervención del Gobierno bonaerense

Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires intervino de oficio y convocó a representantes de la empresa y del sindicato a una audiencia para este viernes 6 de noviembre.

Por su parte, la intendenta de Tornquist, Estefanía Bordoni, manifestó su preocupación por las consecuencias económicas y sociales que provocará el cierre de una de las principales fuentes de empleo de la localidad.

Mientras la empresa comunicó su intención de abonar las indemnizaciones correspondientes, los trabajadores buscan alternativas para preservar sus puestos laborales.

La repercusión nacional del caso, amplificada ahora por la publicación de Villarruel, volvió a poner en discusión las dificultades que atraviesan distintas industrias bonaerenses frente a la competencia de productos importados.