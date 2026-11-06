Un viernes con poco de primavera: cómo seguirá el tiempo el sábado y domingo

La provincia de Buenos Aires comienza a transitar el primer fin de semana completo de noviembre con condiciones meteorológicas cambiantes.

Este viernes estará marcado por la abundante nubosidad, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias durante la tarde, mientras que el sábado y el domingo ofrecerán un panorama mucho más favorable para las actividades al aire libre.

Después de varias jornadas con características primaverales, el cierre de la semana llegará con un descenso de las temperaturas y un ambiente poco habitual para esta época del año.

Viernes con nubosidad y precipitaciones

Durante este viernes 6 de noviembre predominará el cielo mayormente cubierto en buena parte del territorio bonaerense, con temperaturas que, como referencia, oscilarán entre los 7°C y los 18°C.

La probabilidad de precipitaciones aumentará especialmente desde las primeras horas de la tarde, con períodos de lluvia que podrían extenderse de manera intermitente hasta el atardecer.

Hacia la noche se espera una disminución de la inestabilidad, aunque continuará el ambiente fresco.

Sábado: vuelve el sol, pero seguirá fresco

El sábado 7 de noviembre mostrará una mejoría importante en las condiciones meteorológicas.

Se prevé una jornada con cielo mayormente despejado, presencia de sol y ausencia de precipitaciones significativas.

Las temperaturas continuarán relativamente bajas, con una mínima de referencia cercana a los 5°C y una máxima de 18°C.

Será un día apropiado para realizar actividades al aire libre, especialmente durante las horas centrales de la jornada.

Domingo: una jornada plenamente primaveral

El domingo 8 de noviembre llegará con las mejores condiciones del fin de semana.

Se anticipa cielo despejado, abundante presencia de sol y un ascenso de las temperaturas, con una máxima que podría alcanzar los 22°C y una mínima cercana a los 9°C.

Estas condiciones favorecerán las reuniones familiares, las actividades deportivas, los paseos y las propuestas recreativas en distintos puntos de la provincia.

Un fin de semana que irá de menor a mayor

La evolución del tiempo muestra un panorama alentador: tras un viernes gris e inestable, el sábado llegará con mejoras y el domingo ofrecerá condiciones típicamente primaverales.

De esta manera, noviembre continuará avanzando con importantes contrastes térmicos, especialmente entre las primeras horas de la mañana y las tardes.

Las temperaturas mencionadas son orientativas y pueden variar entre las distintas regiones bonaerenses.

Atención: alerta meteorológica para sectores bonaerenses

Además de las lluvias previstas, el oeste de la provincia de Buenos Aires se encuentra alcanzado por una alerta amarilla por tormentas para este viernes.

En los sectores bajo advertencia podrían registrarse precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, ráfagas intensas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. La advertencia no comprende a toda la provincia.