Informe alarmante sobre la educación: por qué los chicos aprenden menos y el abandono explota en la secundaria

Por Denisse Helman
Informe alarmante sobre la educación: por qué los chicos aprenden menos y el abandono explota en la secundaria

Si tenés hijos en edad escolar, los datos de un reciente relevamiento enciende alertas urgentes: el 59% de los chicos de que termina la primaria no logra entender un texto básico.

Un exhaustivo informe de la Fundación Libertad reveló profundos déficits de aprendizaje, salarios atrasados y un preocupante abandono escolar concentrado en el nivel secundario.

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El cuello de botella de la secundaria: repitencia, sobreedad y abandono

El diagnóstico de la investigación se vuelve crítico en el nivel medio, señalado como el principal problema del sistema:

  • Repitencia y sobreedad: la repitencia alcanzó un 6% y la sobreedad un 19,6% en 2025.
  • Abandono escolar: el abandono entre 2024 y 2025 fue del 6,9%, pero trepó a un 12,5% en el último año de secundaria.
  • Contraste con la primaria: en el nivel inicial los indicadores son notablemente más bajos, con 1,9% de repitencia y 0,6% de abandono.

Resultados de aprendizaje: el golpe en Matemática y las pruebas internacionales

Las evaluaciones estandarizadas reflejaron una marcada brecha entre materias básicas:

  • Lengua: el 76,9% de los alumnos alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en las pruebas Aprender 2025.
  • Matemática: apenas el 55% logró los niveles superiores, dejando a casi la mitad fuera de los conocimientos clave.
  • Posición internacional: en las pruebas PISA, el país se ubicó en el puesto 66 entre 81 naciones evaluadas en Matemática.

Fuerte brecha presupuestaria: el gasto planificado por alumno

El estudio analizó los presupuestos 2026 y determinó un gasto promedio nacional de 4 millones de pesos por estudiante:

  • Mayor presupuesto: Neuquén encabezó el listado con $13,7 millones, seguido por Tierra del Fuego con $12,3 millones.
  • Menor presupuesto: Tucumán se ubicó en el extremo inferior con $2,46 millones por alumno.
  • Diferencia entre extremos: la brecha de inversión presupuestaria entre provincias llega a ser de hasta 5,6 veces.

Sueldos docentes atrasados y relación de alumnos por aula

El panorama económico impacta directamente en los ingresos de los trabajadores de la educación:

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  • Pérdida del poder adquisitivo: el salario bruto docente promedio de marzo de 2026 se ubicó 13,3% por debajo del nivel real de 2019.
  • Sueldos más altos y bajos: van desde $2.296.123 en Neuquén hasta $878.935 en Misiones.
  • Alumnos por docente: el promedio nacional es de 12,4 alumnos por docente, con picos de 16,8 en Córdoba y mínimos de 6,1 en CABA.
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