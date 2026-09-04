Informe alarmante sobre la educación: por qué los chicos aprenden menos y el abandono explota en la secundaria

Si tenés hijos en edad escolar, los datos de un reciente relevamiento enciende alertas urgentes: el 59% de los chicos de que termina la primaria no logra entender un texto básico.

Un exhaustivo informe de la Fundación Libertad reveló profundos déficits de aprendizaje, salarios atrasados y un preocupante abandono escolar concentrado en el nivel secundario.

El cuello de botella de la secundaria: repitencia, sobreedad y abandono

El diagnóstico de la investigación se vuelve crítico en el nivel medio, señalado como el principal problema del sistema:

Repitencia y sobreedad: la repitencia alcanzó un 6% y la sobreedad un 19,6% en 2025.

la repitencia alcanzó un y la sobreedad un en 2025. Abandono escolar: el abandono entre 2024 y 2025 fue del 6,9% , pero trepó a un 12,5% en el último año de secundaria .

el abandono entre 2024 y 2025 fue del , pero trepó a un . Contraste con la primaria: en el nivel inicial los indicadores son notablemente más bajos, con 1,9% de repitencia y 0,6% de abandono.

Resultados de aprendizaje: el golpe en Matemática y las pruebas internacionales

Las evaluaciones estandarizadas reflejaron una marcada brecha entre materias básicas:

Lengua: el 76,9% de los alumnos alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en las pruebas Aprender 2025.

el de los alumnos alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en las pruebas Aprender 2025. Matemática: apenas el 55% logró los niveles superiores, dejando a casi la mitad fuera de los conocimientos clave.

apenas el logró los niveles superiores, dejando a casi la mitad fuera de los conocimientos clave. Posición internacional: en las pruebas PISA, el país se ubicó en el puesto 66 entre 81 naciones evaluadas en Matemática.

Fuerte brecha presupuestaria: el gasto planificado por alumno

El estudio analizó los presupuestos 2026 y determinó un gasto promedio nacional de 4 millones de pesos por estudiante:

Mayor presupuesto: Neuquén encabezó el listado con $13,7 millones , seguido por Tierra del Fuego con $12,3 millones .

Neuquén encabezó el listado con , seguido por Tierra del Fuego con . Menor presupuesto: Tucumán se ubicó en el extremo inferior con $2,46 millones por alumno.

Tucumán se ubicó en el extremo inferior con por alumno. Diferencia entre extremos: la brecha de inversión presupuestaria entre provincias llega a ser de hasta 5,6 veces.

Sueldos docentes atrasados y relación de alumnos por aula

El panorama económico impacta directamente en los ingresos de los trabajadores de la educación: