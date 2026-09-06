Nueva línea para comprar auto sin prenda: banco nación otorga hasta $100 millones

Si estás pensando en renovar el auto o comprar tu primer vehículo, a partir de este lunes 7 de septiembre podés financiar la totalidad de la unidad.

El Banco Nación lanza formalmente su nueva modalidad de crédito UVA para la compra de autos 0 KM y usados de hasta diez años de antigüedad.

Financiación total, monto máximo y trámite 100% digital

La nueva alternativa de la línea “+Autos con BNA” permite solicitar hasta $100 millones por persona sin necesidad de dar el vehículo en prenda.

La gestión se realiza de forma totalmente online presentando únicamente el DNI y está disponible en más de 1.400 concesionarias y 1.800 puntos de venta.

Plazos de pago, tasas de interés y tope de cuota por inflación

Los préstamos bajo la modalidad UVA ofrecen un esquema de devolución flexible con plazos que van de los 12 a los 60 meses.

Clientes con cuenta sueldo o jubilados: Tasa de UVA + 19% nominal anual (TNA) .

Tasa de . Cartera abierta (público general): Tasa de UVA + 25% nominal anual .

Tasa de . Límite de afectación: La cuota no podrá superar el 25% de los ingresos netos del solicitante.

Para evitar saltos por inflación, se incluye la opción de topar la cuota según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) mediante una prima adicional de un punto porcentual.

Comparación con la línea en pesos a tasa fija

El crédito ajustable por UVA convive con la opción tradicional en moneda local, la cual otorga hasta 72 meses para cancelar.

En la línea en pesos, la tasa fija anual es del 36% para clientes con haberes y del 46% para el resto, permitiendo afectar hasta el 35% del sueldo.

Cuánto se paga de cuota inicial por un préstamo de $10 millones

Para un monto de referencia de 10 millones de pesos a un plazo de 60 meses, el desembolso inicial varía considerablemente según la opción: