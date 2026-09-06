Volvieron los “Jueves de Shoppings”: el beneficio exclusivo para ahorrar en compras de indumentaria

La entidad financiera confirmó la reactivación durante todo septiembre de la campaña “Jueves de Shoppings, Pagá con BNA”, disponible en más de 90 paseos de compras de todo el país.

Porcentaje de ahorro y tope de reintegro por operación

El beneficio está enfocado en el rubro indumentaria y permite aliviar el bolsillo en cada ticket emitido.

Los clientes de la entidad acceden a un 20% de descuento con un tope de reintegro de $30.000 por compra, el cual se aplica al pagar a través de la aplicación oficial.

Financiación sin interés para clientes de la entidad

Además del ahorro directo sobre el valor de la prenda, la promoción facilita el pago en compras de mayor volumen.

La propuesta incluye la posibilidad de abonar en hasta 9 cuotas sin interés, utilizando las tarjetas de crédito emitidas por la institución bancaria mediante la app BNA+.

Vigencia del programa y Comercios adheridos

Desde el banco oficializaron que la promoción continuará activa durante todo el mes de septiembre, tras los buenos resultados registrados en su etapa inicial.

Para verificar los locales, marcas y centros comerciales participantes en cada provincia, los usuarios pueden ingresar al portal oficial.