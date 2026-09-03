Banco nación confirmó los descuentos en combustible de septiembre: cómo cargar nafta con 20% de ahorro todos los viernes

Si querés aliviar el bolsillo cada vez que pasás por el surtidor, Banco Nación renovó sus promociones en combustibles para todo septiembre de 2026.

La entidad financiera confirmó que mantendrá su 20% de descuento semanal en las principales estaciones del país, abonando desde el celular y cumpliendo simples requisitos.

Día de promoción, medio de pago y tarjetas habilitadas

Para hacer efectivo el reintegro en el surtidor, la mecánica exige utilizar la plataforma digital del banco.

Día de vigencia: el beneficio aplica exclusivamente todos los viernes de septiembre .

el beneficio aplica . Plataforma de pago: se debe abonar mediante la aplicación BNA+ (a través de MODO) .

se debe abonar mediante la aplicación . Medios de cobro: exclusivo con tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación.

Topes de reintegro y estaciones de servicio adheridas

El beneficio del 20% abarca a las petroleras más importantes del mercado argentino.

YPF: 20% de descuento con un tope de $10.000 por mes y por cliente .

20% de descuento con un . Axion: 20% de ahorro con un máximo de $10.000 mensual por cliente .

20% de ahorro con un . Gulf: 20% de rebaja hasta alcanzar el tope mensual de $10.000 por cliente .

20% de rebaja hasta alcanzar el . DAPSA: 20% de descuento con un tope de $10.000 por mes por cliente.

El beneficio adicional en estaciones Shell con Shell Box

Para los usuarios que elijan cargar en estaciones de la red Shell, existe una ventaja acumulable.

Además del 20% de descuento de Banco Nación con tope de $10.000 por mes, se puede sumar un 5% adicional utilizando el programa de fidelización Shell Box (Shell on Top).

De esta manera, se logra maximizar el ahorro combinado en cada carga efectuada los días viernes.

Claves a tener en cuenta antes de pasar por el surtidor

Todas las petroleras adheridas comparten el mismo esquema operativo: 20% los viernes con $10.000 de tope mensual.

Es indispensable asegurarse de tener vinculada la tarjeta de crédito Visa o Mastercard dentro de la app BNA+ antes de escanear el código QR al momento de pagar.