Nafta más barata: los descuentos y topes vigentes en ypf, shell, axion y puma para este mes

Llenar el tanque del auto se volvió un desafío diario para el bolsillo, y cada vez son más los conductores que buscan alternativas para aliviar el impacto de los últimos aumentos en el surtidor.

La buena noticia es que, cruzando los días específicos de descuento de los bancos con las aplicaciones móviles de las estaciones de servicio, es posible acceder a un ahorro de hasta el 30%.

Los beneficios exclusivos de la App YPF y el Banco Nación

La red de estaciones de bandera mantiene una fuerte apuesta digital y ofrece alternativas que premian la carga estratégica durante todo julio de 2026.

Carga nocturna y autodespacho : obtené un 6% de ahorro diario sin tope de 0 a 6 de la mañana, sumable a un 3% extra si elegís la opción de autodespacho.

: obtené un sin tope de 0 a 6 de la mañana, sumable a un si elegís la opción de autodespacho. Banco Nación (vía MODO) : todos los viernes tenés un 20% de descuento pagando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, con un tope de $10.000 por cliente al mes .

: todos los viernes tenés un pagando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, con un tope de . Banco Macro (vía MODO) : los miércoles se despliega un 20% de ahorro para tarjetas Visa Platinum (tope de $15.000 mensual) y un 30% para el segmento Selecta (tope de hasta $25.000).

: los miércoles se despliega un para tarjetas Visa Platinum (tope de $15.000 mensual) y un (tope de hasta $25.000). Banco Galicia: ofrece un 10% de base (tope de $10.000) y un 15% para clientes Éminent (tope de $15.000), sumando un 10% extra si acreditás tu sueldo allí.

El ecosistema Shell: alianzas premium de lunes a domingos

La marca apuesta fuertemente por sus líneas de mayor valor y los acuerdos cruzados con plataformas de retail y financieras.

Miércoles de V-Power : descuento directo del 10% en combustibles premium , con un tope establecido de $4.000 por compra semanal .

: descuento directo del , con un tope establecido de . Tarjeta 365 : de lunes a viernes, pagando desde la app Shell Box, accedés a un 12% de descuento en V-Power (tope semanal de $4.500) y un 10% en Súper (tope semanal de $2.000).

: de lunes a viernes, pagando desde la app Shell Box, accedés a un (tope semanal de $4.500) y un (tope semanal de $2.000). Alianza Cencosud : los jueves hay 10% de descuento en V-Power (tope de $4.500), sumando un 5% extra si abonás con la billetera virtual Cencopay.

: los jueves hay (tope de $4.500), sumando un si abonás con la billetera virtual Cencopay. Banco Patagonia: los jueves ofrece un esquema escalonado para cuentas sueldo que alcanza el 25% de ahorro en el segmento Singular, con un tope mensual unificado de $15.000.

Los días clave para cargar nafta en Axion Energy

Esta red concentra sus principales beneficios al inicio y al cierre de la semana laboral, articulando reintegros potentes con su plataforma de fidelización.

Días Premium : los lunes y viernes obtenés un 10% de descuento directo en las cargas de la línea Quantium (Nafta y Diésel) mediante su app oficial.

: los lunes y viernes obtenés un en las cargas de la línea Quantium (Nafta y Diésel) mediante su app oficial. Brubank (Plan Ultra) : se destaca con un beneficio de hasta el 30% de descuento para sus usuarios suscriptos de alta gama, con un tope de $6.000 por transacción los fines de semana.

: se destaca con un beneficio de hasta el para sus usuarios suscriptos de alta gama, con un tope de los fines de semana. Bancos Regionales (Grupo Petersen) : los viernes, entidades como Banco San Juan o Santa Fe otorgan un 10% de base y hasta un 20% para carteras Selecta (topes de hasta $20.000 mensuales).

: los viernes, entidades como Banco San Juan o Santa Fe otorgan un y hasta un (topes de hasta $20.000 mensuales). Banco Ciudad (vía MODO): aplica los días domingo con un 10% de reintegro usando tarjeta de crédito, bajo un tope mensual de $10.000.

La nueva apuesta de Puma Energy para las vacaciones de invierno

La firma selló una alianza estratégica masiva para acompañar a los conductores durante los meses de mayor movimiento por el receso invernal.