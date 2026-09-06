Cuenta DNI activa tres descuentos desde este lunes: cuál conviene usar primero y cuáles se pueden acumular

Cuenta DNI comienza este lunes una nueva semana con varias promociones funcionando al mismo tiempo. Para quienes organizan las compras según los reintegros de Banco Provincia, elegir correctamente el comercio y la forma de pago puede hacer una diferencia considerable.

El lunes 7 estarán disponibles beneficios en comercios de cercanía, el programa Especial Localidades y una promoción específica en supermercados Día.

Pero hay un detalle que cambia la cuenta: dos de esos descuentos pueden acumularse cuando el mismo comercio participa de ambas promociones.

Qué descuentos de Cuenta DNI se activan este lunes

Promoción Ahorro Tope Comercios de cercanía 20% $6.000 por semana Especial Localidades 15% $7.000 por comercio y semana Supermercados Día 10% Según condiciones vigentes

El beneficio más amplio es el de comercios de cercanía, disponible de lunes a viernes durante septiembre. Banco Provincia devuelve el 20% de las compras alcanzadas hasta completar un máximo de $6.000 por semana y por persona.

Las condiciones y los locales participantes pueden consultarse en el buscador oficial de comercios adheridos.

La combinación que puede llevar el ahorro al 35%

Los lunes y martes también funciona el beneficio Especial Localidades, que devuelve otro 15% con un tope de $7.000 por comercio, por semana y por persona.

Banco Provincia aclara expresamente que el beneficio del 20% en comercios de cercanía es acumulable con Especial Localidades.

Esto significa que, si un local participa simultáneamente de ambos programas y la compra cumple todas las condiciones, los reintegros pueden alcanzar en conjunto el equivalente a un 35% hasta completar los respectivos topes.

INFOZONA calculó anteriormente cuánto hay que gastar para recuperar hasta $13.000 combinando ambos beneficios.

Cuánto gastar para aprovechar los topes

El 20% de comercios de cercanía alcanza su máximo de $6.000 con consumos acumulados por $30.000.

En el Especial Localidades, el 15% llega al tope de $7.000 con una compra aproximada de $46.667.

Compra 20% cercanía 15% especial Total potencial $30.000 $6.000 $4.500 $10.500 $40.000 $6.000 $6.000 $12.000 $46.667 $6.000 $7.000 $13.000

El cálculo supone que todavía quedan disponibles ambos topes semanales y que el comercio está identificado dentro de las dos promociones.

Supermercados Día también tiene beneficio el lunes

Para quienes necesiten hacer una compra grande de supermercado, los lunes aparece además el descuento de Día.

Es un beneficio independiente y conviene comparar precios antes de decidir dónde concentrar el gasto. No debe darse por sentado que una promoción de supermercado se acumule automáticamente con los otros descuentos.

La guía de descuentos de Cuenta DNI en supermercados durante septiembre permite comparar qué cadena conviene según cada día.

El error que puede hacer perder el reintegro

No alcanza con tener Cuenta DNI instalada. Cada promoción define las modalidades de pago habilitadas y los comercios participantes.

En Especial Localidades y comercios de cercanía se contemplan operaciones realizadas mediante herramientas habilitadas dentro de la aplicación, mientras que los pagos efectuados con QR de otras billeteras digitales no quedan alcanzados.

Antes de pasar por caja, lo recomendable es abrir la sección Beneficios de Cuenta DNI, buscar el comercio y verificar que la promoción aparezca vigente.