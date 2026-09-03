Aumentaron las multas de tránsito en la Provincia: algunas ya superan los $2,7 millones

Desde septiembre comenzaron a regir nuevos valores para las multas de tránsito en toda la provincia de Buenos Aires, luego de que el Gobierno bonaerense actualizara el monto de la Unidad Fija (UF) utilizada para calcular las sanciones por infracciones viales.

La Unidad Fija pasó de $2.271 a $2.281 y permanecerá con ese valor durante septiembre y octubre. El incremento es de aproximadamente el 0,4% respecto del bimestre anterior. El valor oficial vigente también figura en el sistema de infracciones de la Provincia de Buenos Aires.

El mecanismo utilizado en territorio bonaerense establece que cada Unidad Fija equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino (ACA) de La Plata. Como cada infracción representa determinada cantidad de UF, cuando aumenta esa referencia también se modifican automáticamente los importes de las sanciones.

Con los nuevos valores, exceder la velocidad permitida puede representar una multa de entre $342.150 y $2.281.000, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Por circular con la VTV vencida, conducir con alcohol en sangre, cruzar un semáforo en rojo, circular a contramano, girar a la izquierda donde está prohibido, conducir sin licencia habilitante o hacerlo sin seguro obligatorio, las sanciones pueden ir desde $684.300 hasta $2.281.000.

Una de las infracciones más costosas es negarse a realizar un test de alcoholemia: en esos casos la multa parte de $1.140.500 y puede alcanzar los $2.737.200.

También aumentaron las faltas de menor cuantía. No utilizar cinturón de seguridad o casco, estacionar incorrectamente, circular sin la documentación obligatoria, no llevar el comprobante del seguro o trasladar una cantidad de ocupantes superior a la permitida puede generar multas de entre $114.050 y $228.100.

De esta manera, el cuadro de referencia para septiembre y octubre de 2026 queda establecido de la siguiente manera:

• Exceso de velocidad: $342.150 a $2.281.000

• VTV vencida: $684.300 a $2.281.000

• Alcohol al volante: $684.300 a $2.281.000

• Negarse al test de alcoholemia: $1.140.500 a $2.737.200

• Cruzar un semáforo en rojo: $684.300 a $2.281.000

• Circular a contramano: $684.300 a $2.281.000

• Giro a la izquierda prohibido: $684.300 a $2.281.000

• Conducir sin licencia habilitante: $684.300 a $2.281.000

• Circular sin seguro obligatorio: $684.300 a $2.281.000

• No usar cinturón de seguridad o casco: $114.050 a $228.100

• Mal estacionamiento: $114.050 a $228.100

• Circular sin documentación obligatoria: $114.050 a $228.100

• No llevar comprobante del seguro: $114.050 a $228.100

• Exceso de ocupantes: $114.050 a $228.100.

Los importes finales dentro de esos rangos dependen de la infracción cometida y de las circunstancias consideradas por la autoridad competente. Los nuevos valores permanecerán vigentes hasta el 31 de octubre, cuando volverá a actualizarse la Unidad Fija utilizada para calcular las multas en territorio bonaerense.