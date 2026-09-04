Cuenta dni suma un descuento extra al 20%: cómo ahorrar $13. 000 en una sola compra

Para quienes usan Cuenta DNI en las compras de todos los días, septiembre llegó con una grilla extensa de promociones. Pero hay una diferencia importante entre mirar cada descuento por separado y detectar cuáles pueden utilizarse al mismo tiempo.

Durante determinados días de la semana, dos beneficios de Banco Provincia pueden superponerse en comercios adheridos. La combinación permite obtener una devolución considerablemente mayor y, en una compra puntual, recuperar $13.000 sin necesidad de esperar una fecha especial.

La clave está en tres detalles: el comercio debe participar de las promociones correspondientes, la operación tiene que realizarse con una modalidad habilitada dentro de la app y el tope semanal disponible no debe haberse consumido previamente.

La combinación de Cuenta DNI que permite recuperar $13.000

Banco Provincia mantiene durante septiembre un 20% de ahorro en comercios de cercanía, de lunes a viernes, con un tope unificado de $6.000 por semana y por persona.

A ese beneficio se suma una promoción denominada Especial Localidades. Los lunes y martes ofrece otro 15% de descuento, con un máximo de $7.000 por comercio, por semana y por persona.

Lo importante es que las condiciones oficiales indican expresamente que el 20% de comercios de cercanía es acumulable con el beneficio Especial Localidades. Es justamente esa combinación la que cambia la cuenta.

Para revisar el resto de las promociones del mes, INFOZONA tiene disponible la guía completa de descuentos de Cuenta DNI en septiembre 2026.

Los dos beneficios pueden acumularse únicamente cuando el comercio está adherido a las promociones correspondientes.

Cuánto hay que gastar para llegar a los $13.000 de devolución

Si la compra se realiza un lunes o martes en un comercio alcanzado por ambos beneficios, los reintegros se calculan de manera independiente hasta llegar a sus respectivos topes.

Compra 20% cercanía 15% especial Ahorro total $30.000 $6.000 $4.500 $10.500 $40.000 $6.000 $6.000 $12.000 $46.667 $6.000 $7.000 $13.000

Con una compra de aproximadamente $46.667 se alcanza el máximo de $7.000 correspondiente al 15%. Como el 20% de cercanía ya llegó a su tope con $30.000 de consumo, la devolución conjunta puede alcanzar los $13.000.

Hay una salvedad importante: el tope de $6.000 de comercios de cercanía es unificado para toda la semana. Si la persona ya utilizó parte de ese reintegro en compras anteriores, el monto que recibirá en esta operación será menor.

El miércoles y jueves el descuento cambia y no tiene tope

La promoción Especial Localidades también continúa los miércoles y jueves, aunque con otra mecánica. Durante esas jornadas el ahorro adicional baja al 10%, pero no tiene tope de reintegro.

Esto abre otra posibilidad para compras de mayor monto. Si el comercio participa además del beneficio de cercanía, puede sumarse ese 10% al reintegro del 20%, que mantiene su límite semanal de $6.000.

Por ejemplo, una compra alcanzada de $60.000 podría generar $6.000 por el beneficio especial y otros $6.000 por cercanía, siempre que el usuario conserve disponible todo el tope semanal. En una compra de $100.000, el 10% especial representaría $10.000 y el beneficio de cercanía podría agregar otros $6.000.

Antes de pagar, también se puede usar la calculadora de Cuenta DNI de INFOZONA para estimar cuánto dinero vuelve según el monto de la compra.

El ahorro final depende del día, del comercio adherido y del tope que cada usuario conserve disponible.

Quiénes pueden aprovechar este descuento extra

La promoción Especial Localidades no debe interpretarse como un beneficio automático para cualquier comercio de la Provincia de Buenos Aires. Banco Provincia publica una nómina específica de establecimientos adheridos según la localidad.

Por eso, antes de organizar una compra únicamente por el porcentaje de reintegro, conviene comprobar que el local figure dentro del beneficio correspondiente. La consulta puede hacerse en la página oficial de promociones especiales de Cuenta DNI.

En el caso del 20% de comercios de cercanía, las condiciones excluyen algunos rubros que poseen promociones propias, entre ellos gastronomía, garrafas, veterinarias y pet shops. Para que se produzca la acumulación, la compra debe cumplir las condiciones de ambos beneficios.

El error con el QR que puede dejarte sin reintegro

Otro punto clave es la forma de pago. Las condiciones contemplan operaciones realizadas mediante las funciones habilitadas de Cuenta DNI, entre ellas Pagar QR con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales habilitadas y Cuenta DNI Comercios.

En cambio, las compras realizadas leyendo el QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales quedan fuera de estas promociones. Tampoco aplican cuando se paga con tarjetas de crédito, Visa Débito o mediante una transferencia desde la aplicación.

La estrategia más conveniente, entonces, no pasa solamente por buscar el porcentaje más alto. Antes de pagar hay que verificar el día, el comercio, la modalidad de pago y cuánto queda disponible del tope semanal. En los casos alcanzados por la promoción acumulable, esa revisión puede hacer la diferencia entre recibir un reintegro habitual y recuperar $13.000 o más en una misma semana.