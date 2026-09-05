Banco provincia activa 24 cuotas sin interés desde el lunes: qué se puede comprar y cómo pagar

Banco Provincia pondrá en marcha desde este lunes una de las promociones más fuertes de su Semana del Cliente. Durante cinco días, Provincia Compras permitirá financiar productos seleccionados en hasta 24 cuotas sin interés.

La posibilidad de dividir una compra durante dos años puede resultar especialmente atractiva para tecnología, electrodomésticos y bienes de mayor valor. Pero no alcanza con entrar al portal y elegir cualquier artículo: la promoción tiene fechas, productos y medios de pago determinados.

Además, el sitio continuará ofreciendo sus condiciones habituales en otros artículos. Por eso, antes de confirmar una operación conviene comprobar que la publicación elegida muestre efectivamente la opción de las 24 cuotas.

Cuándo empiezan las 24 cuotas sin interés de Banco Provincia

La promoción especial estará disponible desde el lunes 7 hasta el viernes 11 de septiembre de 2026, ambas fechas inclusive.

Durante ese período, los productos seleccionados de Provincia Compras podrán adquirirse en hasta 24 cuotas sin interés, con CFTNA de 0,00%.

Condición Promoción Inicio Lunes 7 de septiembre Finalización Viernes 11 de septiembre Financiación Hasta 24 cuotas sin interés CFTNA 0,00% Productos Seleccionados

La acción forma parte de la Semana del Cliente de Banco Provincia, que suma reintegros y otros beneficios.

Los artículos alcanzados mostrarán en su publicación el descuento y las alternativas de financiación disponibles.

Qué se puede comprar en 24 cuotas

Provincia Compras anticipa que habrá miles de productos y cientos de marcas dentro de la campaña. Entre las categorías mencionadas por la plataforma aparecen:

Tecnología.

Electrodomésticos.

Productos para el hogar.

Herramientas.

Calzado.

Otros rubros incluidos en las colecciones promocionales.

No significa que absolutamente todos los artículos de esas categorías tengan 24 cuotas. La condición oficial se refiere a productos seleccionados y sujetos a stock.

La página especial puede consultarse directamente en Provincia Compras.

Qué tarjetas sirven para las 24 cuotas

Las condiciones establecen que la financiación especial se aplica a compras realizadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por Banco Provincia.

Esta aclaración es importante porque Provincia Compras también permite realizar determinadas operaciones con Visa Débito, pero el pago con débito no transforma la compra en 24 cuotas.

Medio de pago ¿Accede a 24 cuotas? Visa crédito Banco Provincia Sí, en productos alcanzados Mastercard crédito Banco Provincia Sí, en productos alcanzados Visa Débito No para la financiación de 24 cuotas Tarjetas de otros bancos No

También quedan excluidas de la promoción algunas tarjetas especiales, entre ellas Visa Regalo, Recargable, Corporate, Business y Purchasing.

Cuánto quedaría una compra dividida en 24 pagos

Al tratarse de tasa cero, una forma sencilla de dimensionar el beneficio es dividir el precio final por 24.

Precio final 24 cuotas de $240.000 $10.000 $480.000 $20.000 $720.000 $30.000 $960.000 $40.000 $1.200.000 $50.000

Son ejemplos matemáticos. El precio definitivo dependerá del producto, el comercio y cualquier descuento específico que figure publicado.

Las condiciones de Provincia Compras indican incluso que algunos artículos pueden tener un descuento previo y luego financiar el precio resultante en 24 pagos.

Cómo saber si un producto realmente está incluido

La información debe aparecer en la propia publicación. Para los artículos promocionados, el sitio informará el precio de venta, el descuento cuando exista y el precio final a pagar.

Antes de confirmar conviene verificar:

Que el artículo esté marcado dentro de la promoción. Que figure la opción de 24 cuotas. Que la tarjeta sea Visa o Mastercard crédito de Banco Provincia. Que exista límite disponible suficiente. Que el precio final sea competitivo incluso antes de considerar la financiación.

Banco Provincia recomienda consultar el límite desde BIP ingresando a Tarjeta > Mis tarjetas.

¿Se puede combinar con otras promociones?

Las condiciones especifican que la propuesta no es acumulable con otras promociones, descuentos vigentes ni Cuota Simple, salvo el descuento que figure expresamente incorporado en la propia publicación promocionada.

Esto evita asumir, por ejemplo, que cualquier beneficio externo de Cuenta DNI se sumará automáticamente a las 24 cuotas.

Provincia Compras ya había utilizado esta herramienta de financiación en otras acciones especiales. En esta nota se puede comparar cómo funcionó una promoción anterior de 24 cuotas de Provincia Compras.

Por qué conviene revisar precios antes del lunes

La financiación sin interés puede ser muy valiosa para una compra de alto importe, pero no debería reemplazar la comparación de precios.

Una buena estrategia es identificar durante el fin de semana dos o tres modelos del producto buscado, registrar sus valores y volver a compararlos cuando se habilite la promoción el lunes.

Así se podrá distinguir entre una oferta realmente conveniente y un artículo cuyo precio base compense parte de la ventaja financiera.

La ventana será corta: del lunes 7 al viernes 11 de septiembre. Después de esa fecha, Provincia Compras seguirá teniendo otras modalidades de financiación, pero la campaña de hasta 24 cuotas a tasa cero dejará de estar vigente salvo que el Banco anuncie una extensión.