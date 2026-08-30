Cuenta dni descuentos en supermercados septiembre 2026: qué día conviene comprar en cada cadena

Con los precios de los alimentos, elegir qué día ir al supermercado con Cuenta DNI puede representar una diferencia importante. Septiembre de 2026 mantiene promociones distribuidas durante buena parte de la semana y, en varias cadenas, el ahorro no tiene un tope general de reintegro.

La clave es no asumir que todos los supermercados entran en la misma promoción: Día, Carrefour, ChangoMás, Toledo, Nini y otras cadenas tienen condiciones diferentes.

El calendario para organizar el changuito

Día Supermercado Beneficio de referencia Lunes Día 10% de ahorro, sin tope general Martes Toledo 15% de ahorro, sin tope general Martes 1 y 8 Nini Mayorista 15%, con tope de $20.000 por día Martes y miércoles Supermercados regionales adheridos 15%, tope semanal de $6.000 Miércoles Carrefour 10%, sin tope general Miércoles La Anónima 10%, tope semanal de $5.000 Miércoles Josimar 10%, tope semanal de $6.000 Jueves ChangoMás 20%, sin tope general Viernes y sábado Cooperativa Obrera de Lobos 15%, sin tope general

Las promociones pueden exigir sucursales adheridas, compra mínima o una modalidad específica de pago. Por eso, antes de hacer una compra grande conviene abrir la sección Beneficios de la aplicación.

Si comprás en Día, el lunes es la fecha para recordar

Banco Provincia muestra actualmente a Supermercados Día con 10% de ahorro los lunes. Durante septiembre los lunes son 7, 14, 21 y 28.

Al no tener un tope general informado para esta promoción, una compra de $100.000 alcanzada por el beneficio representa un ahorro de $10.000; sobre $150.000, serían $15.000.

El miércoles concentra varias alternativas

Para quienes tienen distintas cadenas cerca, el miércoles será uno de los días con mayor posibilidad de elegir.

Carrefour mantiene como referencia un 10% y alcanza formatos como Hiper, Market, Express y Maxi en sucursales adheridas. La Anónima y Josimar también tienen promociones ese día, aunque con topes propios.

Esto permite comparar no sólo el porcentaje, sino también el precio de los productos y las ofertas internas de cada supermercado.

ChangoMás aparece fuerte los jueves

La promoción de ChangoMás ofrece un 20% de ahorro los jueves y se convierte en una de las alternativas porcentualmente más altas entre las grandes cadenas que llegan con beneficio a septiembre.

Los jueves del mes serán 3, 10, 17 y 24.

Un dato a tener presente: la promoción del 30% que COTO tuvo durante agosto finalizó el jueves 27 de ese mes y no conviene asumir que continúa en septiembre salvo que vuelva a aparecer dentro de Cuenta DNI.

Supermercados del interior: martes y miércoles

Los comercios regionales adheridos mantienen un esquema especialmente interesante para localidades bonaerenses donde no hay grandes cadenas nacionales.

La referencia es de 15% los martes y miércoles, con $6.000 de reintegro semanal. Para llegar al máximo se requieren $40.000 en consumos alcanzados, mientras que existe un ticket mínimo informado para acceder al beneficio.

Una estrategia sencilla para septiembre

Si una familia tiene varias opciones cerca, puede evitar concentrar toda la compra mensual en un solo día. Día sirve para comenzar la semana; los martes aparecen Toledo, Nini y supermercados regionales; el miércoles amplía las alternativas con Carrefour y otras cadenas; y el jueves queda ChangoMás.

Además, los reintegros semanales permiten volver a utilizar algunos beneficios cuando comienza una nueva semana.

Para combinar supermercados con carnicerías, ferias, gastronomía, farmacias y otros rubros, está disponible el calendario completo de descuentos de Cuenta DNI para septiembre.

El consejo final es revisar la app antes de pasar por caja: una compra hecha en el día equivocado o mediante una modalidad distinta de la exigida puede hacer perder un reintegro considerable.