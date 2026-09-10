Cuenta DNI activa un descuento especial por el Día del Maestro: cómo ahorrar $15.000

Cuenta DNI sumó un descuento especial por el Día del Maestro que estará disponible durante una única jornada. La promoción permite reducir considerablemente el costo de una salida gastronómica, aunque para recibir el reintegro es necesario utilizar una modalidad de pago específica y comprar en establecimientos adheridos.

El beneficio se aplicará este viernes 11 de septiembre de 2026. No se trata de una rebaja que realiza el comercio en el momento, sino de una devolución posterior de Banco Provincia sobre el dinero abonado desde la aplicación.

La promoción se incorpora a los descuentos de Cuenta DNI vigentes durante septiembre. También puede combinarse dentro de la planificación mensual con otros beneficios, como muestra el cálculo sobre cuánto se puede ahorrar aprovechando todas las promociones, aunque esta bonificación particular no es acumulable sobre una misma compra.

Cómo funciona el descuento especial de Cuenta DNI por el Día del Maestro

Banco Provincia ofrece un 30% de ahorro en comercios gastronómicos adheridos, con un tope de reintegro de $15.000 por persona. La promoción solo estará vigente el viernes 11 y alcanza a consumos familiares realizados con dinero disponible en la cuenta vinculada a la billetera.

Las condiciones completas pueden consultarse en la página oficial de beneficios de Cuenta DNI. Allí también aparece la nómina de locales participantes, un dato que conviene verificar antes de sentarse a comer o hacer el pedido.

Gasto realizado 30% de ahorro Reintegro efectivo $10.000 $3.000 $3.000 $25.000 $7.500 $7.500 $40.000 $12.000 $12.000 $50.000 $15.000 $15.000 $60.000 $18.000 $15.000

Cuánto hay que gastar para recibir los $15.000

Para agotar el tope es necesario hacer una compra total de $50.000. El cálculo surge de dividir los $15.000 máximos por el 30% de bonificación. Si el consumo es menor, la devolución será proporcional; si supera ese importe, el reintegro no continuará creciendo.

Por ejemplo, una cuenta gastronómica de $36.000 genera una devolución de $10.800 y deja un costo final de $25.200. En cambio, un gasto de $70.000 recibe los mismos $15.000 máximos y termina costando $55.000.

El límite es por persona, de manera que dos usuarios de Cuenta DNI podrían dividir el pago si el comercio acepta realizar operaciones separadas. Cada uno debe abonar desde su propia cuenta y cumplir individualmente las condiciones. Antes de hacerlo conviene consultarlo con el establecimiento.

Qué formas de pago acepta la promoción

El descuento no se activa por el solo hecho de tener instalada la aplicación. La operación debe realizarse desde Cuenta DNI y con dinero en cuenta. Las modalidades admitidas por Banco Provincia son:

Pagar QR con débito en cuenta.

con débito en cuenta. Link de pago habilitado por el comercio participante.

habilitado por el comercio participante. Clave DNI en terminales Posnet o Payway.

en terminales Posnet o Payway. Pago mediante Cuenta DNI Comercios.

Antes de confirmar la operación es recomendable comprobar que el nombre del comercio y el sistema utilizado correspondan al beneficio. Una transferencia común, aunque se haga desde la misma aplicación, no cumple las condiciones.

Qué pagos quedan afuera del reintegro

La letra de la promoción establece varias exclusiones que pueden hacer perder el descuento. No se bonifican las compras pagadas mediante:

códigos QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales;

tarjetas de crédito Visa o Mastercard;

tarjeta Visa Débito;

transferencias realizadas desde la aplicación;

comercios que no integren la nómina oficial de adheridos.

El beneficio tampoco es acumulable con otras promociones vigentes sobre la misma compra. Además, Banco Provincia indica que no alcanza a clientes que registren atrasos en el pago de obligaciones con la entidad.

Cuándo se acredita la devolución

Los $15.000 no se descuentan de la cuenta en el momento de pagar. El banco informa que el reintegro puede verse reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los 10 días hábiles posteriores.

Por ese motivo, el usuario debe tener disponible el importe completo de la compra. Para gastar $50.000 y alcanzar el máximo ahorro, primero se debitarán los $50.000 y la devolución de $15.000 llegará después.

Qué revisar antes de pagar

Confirmar que el local figura entre los comercios gastronómicos adheridos. Preguntar qué sistema de cobro utilizará el establecimiento. Verificar que haya dinero suficiente en la cuenta. No elegir tarjeta ni transferencia como medio de pago. Guardar el comprobante hasta que se acredite el reintegro.

La combinación de porcentaje y tope convierte a esta promoción en una de las oportunidades más fuertes de septiembre para una salida gastronómica. La clave estará en utilizarla durante la fecha indicada y respetar el circuito de pago, porque una operación hecha desde un QR no adherido puede quedar fuera aun cuando se use el teléfono y la aplicación.