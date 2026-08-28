Cuenta dni septiembre 2026: los beneficios confirmados y cómo ahorrar hasta $360. 000

Cuenta DNI llega a septiembre de 2026 con beneficios que ya tienen continuidad confirmada y que pueden representar un ahorro considerable para los usuarios de Banco Provincia. Entre las promociones aparece una especialmente fuerte: un reintegro del 100% que, dependiendo del paquete contratado, puede alcanzar los $360.000.

A eso se suman compras en cuotas sin interés desde la propia aplicación y descuentos que seguirán funcionando durante distintos días de septiembre. La clave estará en conocer quién puede acceder a cada beneficio y qué forma de pago hay que utilizar para que se active.

Cuenta DNI septiembre 2026: el beneficio que devuelve hasta $360.000

Una de las promociones más importantes que Banco Provincia mantiene vigente hasta el 30 de septiembre está destinada a personas que comiencen a cobrar su sueldo en la entidad.

El programa permite obtener un reintegro del 100% en compras realizadas con Cuenta DNI durante un mes, aunque el límite depende del paquete de productos o tarjeta que tenga cada cliente.

Paquete Logros: hasta $360.000.

hasta $360.000. Paquete Evolución: hasta $240.000.

hasta $240.000. Paquete Crecimiento: hasta $120.000.

hasta $120.000. Paquete Impulso o nueva tarjeta de crédito: hasta $60.000.

La promoción está dirigida tanto a nuevos clientes como a personas que ya tienen determinados productos del Banco pero comienzan a acreditar allí sus haberes entre el 1° de junio y el 30 de septiembre de 2026.

El reintegro se aplica durante un mes contado a partir del mes siguiente a la contratación o a la primera acreditación del sueldo, según corresponda.

Quiénes pueden recibir el reintegro del 100%

El beneficio no alcanza simplemente con tener instalada Cuenta DNI. El usuario debe comenzar a cobrar su salario en Banco Provincia y cumplir con las condiciones establecidas para el paquete de productos o tarjeta correspondiente.

Banco Provincia aclara además que quedan excluidos quienes cobran haberes jubilatorios y quienes ya habían acreditado haberes activos en la entidad entre el 1° de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026, entre otras condiciones.

Las compras válidas deben realizarse con dinero en cuenta mediante QR, Link de Pago o Clave DNI. La devolución se acredita automáticamente en la caja de ahorro vinculada a la aplicación dentro de los diez días hábiles posteriores a la operación.

Septiembre también tendrá 3 cuotas sin interés desde Cuenta DNI

Otro beneficio que ya está confirmado durante todo septiembre es Tarjeteá con Cuenta DNI.

La promoción permite comprar en hasta 3 cuotas sin interés todos los días utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por Banco Provincia y previamente adheridas a la aplicación.

Según las condiciones publicadas por el Banco, la iniciativa se mantiene vigente hasta el 31 de octubre de 2026. Los comercios participantes pueden consultarse en el sitio oficial de Cuenta DNI.

Hay una limitación importante: esta promoción excluye comercios de alimentos, carnicerías, granjas, pescaderías y grandes cadenas de supermercados.

Para utilizarla hay que tener la tarjeta adherida en Cuenta DNI y, al momento de pagar con QR, seleccionar la tarjeta de crédito en lugar del dinero disponible en la cuenta.

Descuento en delivery todos los domingos de septiembre

Los clientes de Banco Provincia también podrán aprovechar durante septiembre una promoción en Rappi.

El beneficio ofrece un 20% de ahorro los domingos, con un tope de reintegro de $5.000 por transacción, pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard de Banco Provincia.

La promoción estará disponible los domingos 6, 13, 20 y 27 de septiembre y tiene vigencia hasta el último domingo del mes. Las condiciones pueden consultarse en la web oficial de Banco Provincia.

Las tarjetas también pueden estar digitalizadas en Cuenta DNI para efectuar los pagos habilitados por la promoción.

Qué pasa con los descuentos habituales de Cuenta DNI

Además de las promociones que ya tienen vigencia confirmada durante septiembre, Cuenta DNI viene ofreciendo durante agosto una extensa grilla de beneficios en compras cotidianas.

Entre ellos se encuentran el 20% en comercios de cercanía con $6.000 de reintegro semanal, descuentos en supermercados, 40% en garrafas, promociones en gastronomía, universidades, mercados bonaerenses y marcas seleccionadas.

Esas promociones se renuevan mediante condiciones mensuales específicas del Banco, por lo que los porcentajes, días y topes pueden modificarse con el cambio de mes.

En INFOZONA podés consultar también la guía con los descuentos, días de compra y topes de Cuenta DNI para septiembre.

Cómo evitar perder un reintegro

Uno de los errores más habituales es asumir que cualquier pago realizado desde Cuenta DNI activa automáticamente una promoción.

Los descuentos que utilizan dinero en cuenta suelen requerir pagar mediante QR de Cuenta DNI, Clave DNI o Link de Pago en un comercio adherido. En general, escanear el QR de Mercado Pago u otra billetera digital no genera el reintegro.

En cambio, las promociones vinculadas a tarjetas requieren seleccionar específicamente la tarjeta Visa o Mastercard habilitada.

Por eso, antes de concretar una compra importante conviene revisar la sección Beneficios de la aplicación o ingresar al sitio oficial de Cuenta DNI, donde Banco Provincia actualiza los comercios adheridos y las condiciones de cada promoción.

Septiembre tendrá así varias oportunidades de ahorro ya confirmadas, pero el beneficio más fuerte estará destinado a quienes trasladen su sueldo al Banco: el plazo para ingresar a la promoción que devuelve hasta $360.000 termina el 30 de septiembre de 2026.