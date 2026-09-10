Ahorrá hasta 35% en el súper: el mapa completo de descuentos y reintegros para septiembre de 2026

Si estás buscando alivio para el bolsillo a la hora de hacer las compras, septiembre llega con una batería de descuentos agresivos en las principales cadenas de supermercados.

Las promociones, que incluyen rebajas de hasta el 35% y topes de reintegro que pueden alcanzar los $100.000 mensuales o semanales, dependen de la entidad bancaria, la billetera virtual y el día de la semana.

A continuación, el detalle banco por banco y cadena por cadena para que planifiques tus compras y maximices el ahorro.

Promociones destacadas en Carrefour

La cadena francesa mantiene beneficios activos durante casi toda la semana, destacándose las siguientes opciones:

Mercado Pago: 15% de descuento los lunes, con un tope de $15.000 por cuenta al mes, pagando exclusivamente con QR.

los lunes, con un tope de $15.000 por cuenta al mes, pagando exclusivamente con QR. Banco Nación:5% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por semana.

Beneficios y cuotas sin interés en Jumbo

Jumbo concentra gran parte de sus ofertas los días martes y jueves, sumando opciones de financiamiento en electrodomésticos:

Naranja X: 30% de descuento los viernes, sábados y domingos a través del Plan Épico, con un tope de $12.000 por semana.

los viernes, sábados y domingos a través del Plan Épico, con un tope de $12.000 por semana. Bancos Galicia, Macro, Santander y MODO: 20% de descuento los martes y jueves. El tope es de $25.000 por mes, exigiendo un consumo mínimo de $100.000 (excepto Macro, sin mínimo).

los martes y jueves. El tope es de $25.000 por mes, exigiendo un consumo mínimo de $100.000 (excepto Macro, sin mínimo). Supervielle: 25% de descuento para jubilados los martes, con tope de $25.000 mensuales.

para jubilados los martes, con tope de $25.000 mensuales. Banco Nación:6 cuotas sin interés en productos de electro, disponible todos los días.

La agresiva oferta de ChangoMás para septiembre

Esta cadena presenta una de las grillas más completas, incluyendo descuentos sin tope y la rebaja porcentual más alta del mes:

Banco Nación: 35% de descuento los miércoles, con un tope de reintegro de $15.000 por semana.

los miércoles, con un tope de reintegro de $15.000 por semana. Bancos Galicia, Macro, Santander y MODO: 20% de descuento los lunes. El tope mensual es de $25.000, con un consumo mínimo de $75.000 (excepto Macro y MODO, sin mínimo).

los lunes. El tope mensual es de $25.000, con un consumo mínimo de $75.000 (excepto Macro y MODO, sin mínimo). Naranja X y Mercado Pago: 15% de descuento SIN TOPE pagando con QR. Naranja X aplica de viernes a domingo, y Mercado Pago los martes.

pagando con QR. Naranja X aplica de viernes a domingo, y Mercado Pago los martes. Supervielle:20% de descuento los martes, con tope de $25.000 por mes.

Opciones de ahorro en Supermercados Día

Día también se suma con propuestas atractivas combinando bancos tradicionales y billeteras digitales: