El frío vuelve con fuerza a provincia: anticipan ráfagas de 65 km/h y mínimas bajo cero

El frío en la Provincia de Buenos Aires volverá a sentirse con fuerza durante el fin de semana. El ingreso de aire frío estará acompañado por viento del sur, un descenso pronunciado de las temperaturas y la posibilidad de heladas en diferentes sectores del interior bonaerense.

El cambio comenzará a notarse entre el viernes y el sábado. Después de jornadas con máximas cercanas a los 20 grados en algunas localidades, varias ciudades podrían registrar valores de un solo dígito durante la tarde y marcas cercanas o inferiores a cero al amanecer.

El episodio se suma a otros ingresos de aire polar registrados durante 2026. Para entender cómo se desplazan estos sistemas por el territorio puede consultarse el análisis sobre el avance de un frente frío y las zonas bonaerenses más expuestas. También ocurre mientras continúa el seguimiento de El Niño 2026 y sus posibles efectos en la Provincia, aunque se trata de fenómenos de escalas temporales diferentes.

Cuándo llega el frío a la Provincia y cuánto bajará la temperatura

Las proyecciones disponibles muestran que el descenso más marcado se concentrará durante el sábado 12. El sur, el sudeste y las zonas serranas aparecen entre los sectores donde el enfriamiento puede sentirse con mayor intensidad.

Localidad Mínima proyectada Máxima proyectada Condición esperada La Plata 3 °C 11 °C Nublado, ventoso y con posible lluvia breve Tandil -4 °C 9 °C Frío, cielo cubierto y viento Mar del Plata 1 °C 8 °C Lluvias matinales, viento y baja sensación térmica Bahía Blanca -1 °C 11 °C Frío, con nubosidad en aumento

Los valores pueden modificarse a medida que se acerque el evento y no representan a todos los municipios de cada región. En áreas rurales y bajas, con cielo despejado y poco reparo, la temperatura junto al suelo puede resultar inferior a la registrada en estaciones urbanas.

Alerta por viento: dónde se esperan ráfagas de hasta 65 km/h

El sistema oficial de alertas del Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias por viento para sectores del sur y sudeste bonaerense. La situación alcanza áreas de referencia como Bahía Blanca, Tandil y Mar del Plata.

El organismo anticipa vientos del sector sur de entre 25 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. En Bahía Blanca la advertencia comienza durante la mañana del viernes, mientras que en sectores serranos y costeros el período de mayor intensidad se concentra desde el mediodía.

La dirección del viento será determinante para la sensación térmica. Aunque un termómetro marque 8 o 10 grados, la combinación con ráfagas sostenidas puede hacer que el ambiente se perciba considerablemente más frío.

Qué zonas tienen mayor posibilidad de heladas

La probabilidad aumenta donde coinciden aire frío, menor nubosidad y disminución del viento durante la madrugada. Las sierras de Tandilia, el sudoeste provincial y sectores rurales alejados de la costa presentan las condiciones más favorables para que aparezcan registros bajo cero.

En el cinturón hortícola y en campos con cultivos sensibles conviene seguir las actualizaciones locales. Una helada tardía puede afectar brotes recientes, plantas en floración y producciones que comenzaron a reaccionar al aumento de temperatura de las semanas anteriores.

En la Costa Atlántica, el efecto moderador del mar suele limitar las mínimas extremas. Sin embargo, el viento intenso y la humedad pueden provocar sensaciones térmicas muy bajas, especialmente durante la mañana y la noche.

Las precauciones recomendadas ante las ráfagas

Frente a un aviso por viento, las recomendaciones principales son sencillas pero importantes:

Retirar o asegurar macetas, sillas, toldos y otros objetos que puedan desplazarse.

macetas, sillas, toldos y otros objetos que puedan desplazarse. Mantenerse alejado de árboles, postes, carteles y estructuras inestables.

Cerrar puertas y ventanas antes del período de ráfagas más fuertes.

Conducir con precaución, especialmente en rutas abiertas y al sobrepasar vehículos de gran porte.

Evitar estacionar debajo de ramas de gran tamaño.

Tener cargado el teléfono y consultar únicamente avisos oficiales.

Las motos, bicicletas y vehículos con acoplado pueden sufrir con mayor intensidad los vientos laterales. En rutas orientadas de este a oeste, las ráfagas provenientes del sur pueden producir desplazamientos repentinos.

Cómo seguirá el tiempo después del descenso

El núcleo más frío se instalará durante el fin de semana, pero la evolución será diferente según la región. El interior puede recuperar temperatura con mayor rapidez si disminuye la nubosidad, mientras que la costa podría conservar máximas más bajas por la persistencia del viento marítimo.

La recomendación es revisar el pronóstico de cada ciudad antes de viajar o realizar actividades al aire libre. La amplitud de la Provincia hace que una misma irrupción de aire frío produzca heladas en el interior, ráfagas en la costa y lluvias aisladas cerca del Río de la Plata.

Más allá de las diferencias locales, el cambio será generalizado: el sábado exigirá nuevamente abrigo de invierno y atención especial al viento en buena parte del territorio bonaerense.