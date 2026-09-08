Colapinto vuelve a correr este fin de semana: días y horarios del estreno de la f1 en madrid

Franco Colapinto ya tiene por delante su próximo desafío en la Fórmula 1. Después de la última fecha europea, el campeonato desembarca este fin de semana en Madrid para disputar por primera vez un Gran Premio sobre el nuevo circuito Madring.

La novedad no es menor: todos los pilotos comenzarán prácticamente desde cero en una pista que todavía no tiene una historia de carreras de Fórmula 1 sobre la cual apoyarse.

Para seguir la temporada completa puede consultarse el calendario de Franco Colapinto en la Fórmula 1 2026.

Cuándo corre Colapinto en Madrid

La actividad comienza el viernes 11 de septiembre, continúa con clasificación el sábado 12 y culmina con la carrera el domingo 13.

Día Actividad Hora Argentina Viernes 11 Práctica libre 1 08:30 Viernes 11 Práctica libre 2 12:00 Sábado 12 Práctica libre 3 07:30 Sábado 12 Clasificación 11:00 Domingo 13 Carrera 10:00

Colapinto tendrá tres días de actividad en el nuevo circuito madrileño.

Cómo es el nuevo circuito Madring

Madrid recibe por primera vez esta nueva etapa del campeonato en un trazado de características urbanas y permanentes ubicado alrededor del complejo IFEMA.

La carrera está prevista a 57 vueltas. Al tratarse de una pista nueva, la adaptación durante los entrenamientos del viernes tendrá todavía más importancia de la habitual.

Los equipos deberán recopilar rápidamente información sobre desgaste de neumáticos, configuración aerodinámica, puntos de frenado y comportamiento del asfalto.

Por qué puede ser una carrera diferente

En circuitos conocidos, los equipos llegan con años de datos. En Madrid no existe esa ventaja en la misma magnitud.

Los simuladores permiten realizar una preparación previa, pero las condiciones reales de pista pueden modificar los cálculos. Eso abre una ventana para que pilotos y equipos que encuentren rápidamente una buena configuración puedan recortar diferencias.

Dónde seguir la Fórmula 1

La opción oficial internacional es F1 TV, mientras que los derechos televisivos y de streaming pueden depender del mercado y del paquete contratado.

INFOZONA mantiene además una guía actualizada con las opciones para seguir a Colapinto en vivo desde Argentina.

Los horarios oficiales del fin de semana pueden verificarse en la Fórmula 1.

La carrera del domingo será a las 10 de Argentina y tendrá un ingrediente que no aparece todas las semanas: Colapinto y sus rivales deberán descubrir prácticamente al mismo tiempo cómo competir al límite en Madring.