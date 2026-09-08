Argentina vs perú por el sudamericano de vóley: horario y dónde ver en vivo a las panteras

Las Panteras comienzan este martes un nuevo desafío internacional. La Selección Argentina femenina de vóley debuta frente a Perú en el Sudamericano que se disputa en Río de Janeiro y que entrega plazas para las próximas grandes competencias.

El partido abre una semana intensa para el equipo dirigido por Facundo Morando. Argentina deberá enfrentarse con los otros seleccionados participantes mediante un formato que premia la regularidad y deja poco margen para recuperarse de una mala jornada.

A qué hora juegan Argentina vs Perú

Argentina enfrentará a Perú este martes 8 de septiembre desde las 17:00, hora argentina, en el tradicional Maracanãzinho de Río de Janeiro.

Partido Argentina vs Perú Fecha Martes 8 de septiembre Hora argentina 17:00 Estadio Maracanãzinho Ciudad Río de Janeiro

Argentina comienza frente a Perú su participación en el Sudamericano.

Dónde ver Argentina vs Perú en vivo

La competencia cuenta con transmisión mediante los canales digitales de la Confederación Sudamericana de Voleibol. La disponibilidad de señales televisivas puede variar según el país.

Antes del encuentro conviene revisar las cuentas oficiales de la competencia para confirmar el enlace habilitado para Argentina y evitar páginas que prometen transmisiones sin derechos.

Qué se juega Argentina en el Sudamericano

El torneo no entrega solamente el título continental. Están en juego tres plazas para el Mundial 2027 y una clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Brasil aparece como favorito por historia, plantel y localía, pero Argentina llega con la expectativa de competir por los puestos que ofrecen clasificación internacional.

Qué selecciones participan

Brasil

Argentina

Colombia

Perú

Chile

Venezuela

El formato obliga a sostener el rendimiento durante todo el certamen. Cada resultado puede adquirir un peso decisivo en la clasificación final.

Las Panteras vuelven a competir después de un año intenso

La Selección viene atravesando un proceso de renovación combinado con jugadoras de experiencia internacional. El objetivo no se limita a un partido: el Sudamericano forma parte de la construcción del equipo que buscará mantenerse entre los principales seleccionados del continente.

La previa del torneo y la nómina argentina fueron publicadas por DeporTV.

El primer examen será Perú. A partir de las 17, Argentina comenzará un torneo en el que cada victoria puede acercarla no solamente al podio sudamericano sino también al Mundial y a los Juegos Olímpicos.