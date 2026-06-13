Colapinto en vivo: horario y canal para ver la próxima carrera de fórmula 1

Franco Colapinto en vivo vuelve a ser una de las búsquedas más fuertes entre los fanáticos argentinos de la Fórmula 1. La próxima cita importante del calendario es el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, que tendrá su carrera principal este domingo 14 de junio de 2026 en el Circuit de Catalunya.

Para los usuarios de Argentina, el dato central es simple: la carrera está programada para las 10:00 de la mañana, en horario argentino. La transmisión se podrá seguir por Fox Sports en TV y también de manera online a través de Disney+ Premium, según la disponibilidad del servicio contratado.

Colapinto en vivo: a qué hora corre en Argentina

La actividad más esperada del fin de semana será la carrera del domingo. En Argentina, el horario informado para el GP de Barcelona-Catalunya es a las 10:00, por lo que conviene ingresar a la transmisión algunos minutos antes para ver la previa, la vuelta de formación y la largada.

Evento Día Hora en Argentina Dónde verlo Carrera GP Barcelona-Catalunya Domingo 14 de junio 10:00 Fox Sports y Disney+ Premium

El Gran Premio se corre en el Circuit de Catalunya, uno de los trazados más conocidos del calendario europeo. Para Colapinto, cada fecha mantiene una expectativa especial en Argentina porque el público sigue de cerca no solo el resultado final, sino también su ritmo de carrera, estrategia y rendimiento frente a sus rivales directos.

Dónde ver la Fórmula 1 en vivo por TV y online

En televisión, la carrera podrá verse por Fox Sports. En streaming, la alternativa para seguir la Fórmula 1 en vivo desde Argentina es Disney+ Premium, que reúne la cobertura deportiva de ESPN y Fox Sports dentro de su plataforma.

Antes de la carrera, es recomendable revisar que el cableoperador o la app tengan habilitada la señal correspondiente. En fechas de alta demanda, como ocurre cuando corre Colapinto, muchos usuarios ingresan sobre la hora y pueden encontrar demoras para cargar la transmisión.

Qué conviene revisar antes de la largada

Para no perderse la salida de Colapinto, hay algunos puntos prácticos que ayudan a evitar problemas de último momento:

Entrar a la transmisión entre 15 y 20 minutos antes para seguir la previa y confirmar que el canal funcione correctamente.

para seguir la previa y confirmar que el canal funcione correctamente. Verificar el plan activo de Disney+ Premium si se elige mirar la carrera online.

si se elige mirar la carrera online. Comprobar la grilla de Fox Sports en el cableoperador, ya que los números de canal pueden cambiar según la empresa.

en el cableoperador, ya que los números de canal pueden cambiar según la empresa. Evitar depender de enlaces no oficiales, porque suelen caerse durante la largada o mostrar señales con retraso.

Por qué esta carrera genera tanta expectativa

El interés por ver a Colapinto en vivo no se limita al resultado final. En cada Gran Premio, los fanáticos argentinos siguen la evolución del piloto durante las primeras vueltas, las paradas en boxes, la gestión de neumáticos y las posibilidades de avanzar posiciones con estrategia.

El horario del domingo también favorece a la audiencia local: al correrse a las 10:00 de la mañana en Argentina, el GP de Barcelona-Catalunya tendrá una franja cómoda para seguirlo en casa, desde el celular o por TV. La recomendación es tener lista la señal antes de la largada, porque los primeros metros suelen definir gran parte de la carrera.