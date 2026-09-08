Boca vs san pablo en vivo: horario, tv y cómo verlo online sin pelota libre

Boca Juniors vuelve a tener una noche de copa en La Bombonera. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena recibe a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y buscará conseguir una ventaja antes de definir la serie en Brasil.

Como ocurre con cada partido importante del Xeneize, también aumentan las consultas sobre Pelota Libre, Fútbol Libre y transmisiones gratuitas. Para este encuentro la señal oficial está claramente definida y existe streaming habilitado en Argentina.

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A qué hora juega Boca vs San Pablo

El encuentro comenzará este martes 8 de septiembre a las 21:30 en La Bombonera.

Partido Boca vs San Pablo Competencia Copa Sudamericana – cuartos de final, ida Hora 21:30 Estadio La Bombonera Árbitro Piero Maza VAR Fernando Vejar

Dónde ver Boca vs San Pablo en vivo

En Argentina, el encuentro será transmitido por ESPN y podrá verse online mediante Disney+ Premium.

Dependiendo del cableoperador, ESPN también puede verse desde las aplicaciones oficiales de Flow, DGO o Telecentro Play cuando el usuario tenga habilitado el canal dentro de su abono.

No está anunciada una transmisión gratuita por televisión abierta para este encuentro.

Por qué no conviene entrar al primer Pelota Libre que aparece

Las búsquedas de Pelota Libre suelen multiplicarse antes de los partidos de Boca. El problema es que existen numerosos clones que utilizan ese nombre y pueden incluir publicidad agresiva, redirecciones, solicitudes de notificaciones o descargas de aplicaciones no verificadas.

Para este partido hay una ruta oficial sencilla: ESPN en televisión o Disney+ Premium online.

La probable formación de Boca

Arruabarrena preservó a buena parte del equipo durante el último compromiso local y recupera a Leandro Paredes, que dejó atrás una molestia.

El posible once es: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

La formación debe considerarse probable hasta que Boca publique la planilla oficial.

Cómo llega San Pablo

El equipo brasileño está dirigido por Dorival Júnior y llega después de vencer 2-0 a Atlético Mineiro. En el plano internacional mostró solidez, aunque arrastra dificultades como visitante.

La última vez que Boca y San Pablo se encontraron en La Bombonera por la Sudamericana fue en 2007: aquella noche el local ganó 2-1 con dos goles de Martín Palermo.

Cuándo es la revancha

El segundo partido se jugará el martes 15 de septiembre a las 21:30 en el MorumBIS de São Paulo.

La CONMEBOL ya tiene publicada la revancha en su fixture oficial.

Para Boca, entonces, el desafío de esta noche es claro: aprovechar La Bombonera para viajar a Brasil con ventaja en una serie que se definirá exactamente una semana después.